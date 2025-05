Mega-Streik könnte Sommer-Urlaub lahmlegen

Ein massiver Hotel-Streik droht den Sommerurlaub auf Mallorca, Ibiza und Menorca zu stören.

Hintergrund sind geplante Streiks von Hotelangestellten im Juni und Juli, organisiert durch die Gewerkschaft "UGT". Grund für die Arbeitsniederlegungen sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten fordern eine Lohnerhöhung von 19 % über drei Jahre, während die Arbeitgeber lediglich 8,5 % anbieten.

Ein erster Streik ist für den 6. Juni angesetzt, weitere sollen an wechselnden Tagen im Juli folgen. Betroffen sind Hotels in beliebten Urlaubsorten wie Platja de Palma, Palma Nova und Magaluf. Die Gewerkschaft kündigte an, gezielt Touristen zu treffen, um maximalen Druck auszuüben. Ein früherer Streik am 1. Mai hatte bereits gezeigt, welches Potenzial zur Störung besteht.

Anti-Tourismus-Stimmung in Spanien

Die Arbeitskämpfe fügen sich in eine allgemeine Anti-Tourismus-Stimmung in Spanien ein. In mehreren Städten – darunter Barcelona, Madrid und Valencia – sowie auf den Kanarischen Inseln kam es zu Protesten gegen den Massentourismus. In den vergangenen Tagen demonstrierten tausende Einwohner auf Teneriffa, Lanzarote und anderen Inseln unter dem Motto "Die Kanaren haben ein Limit". Der Vorwurf: Der Tourismus bringe wenig für die lokale Bevölkerung, verschärfe aber Wohnungsnot und Lebenshaltungskosten.

Zusätzlich heizt ein Regierungsbeschluss die Debatte an: "Airbnb" muss über 65.000 illegale Ferienwohnungen in Spanien löschen, da viele keine Lizenznummern aufweisen, wie "Daily Mail" berichtet. Die Maßnahme ist Teil eines Vorgehens gegen die Wohnraumknappheit, die durch den boomenden Tourismus weiter verschärft wird.

Die anhaltenden Konflikte und Streiks könnten das Urlaubsvergnügen trüben – besonders für jene, die im Sommer auf die Balearen reisen wollen.