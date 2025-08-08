Ich war auf der Copenhagen Fashion Week – alle Modeprofis setzen jetzt auf diese 5 Trends

Die Copenhagen Fashion Week hat sich in den letzten Jahren vom nordischen Geheimtipp zur echten Stil-Institution gemausert. Wer wissen will, was in der nächsten Saison angesagt ist, schaut längst nicht mehr nur nach Paris oder Mailand – sondern vor allem auch in die dänische Hauptstadt.

Zwischen Runway-Shows, Streetstyle-Spots und Showroom-Events zeigt sich in Kopenhagen jedes Jahr aufs Neue: Mode wird hier während der Fashion Week nicht nur präsentiert, sondern gelebt. Die neuesten Trends entstehen nicht nur auf dem Laufsteg, sondern genauso auf den Straßen – vor den Show-Locations, in den Cafés, auf dem Fahrrad. Und auch diesmal kristallisierten sich fünf Tendenzen heraus, die sowohl von den Designern als auch der stilbewussten Fashion-Crowd gesetzt wurden.

Diese fünf Trends geben jetzt in der Modewelt den Ton an

1. Der neue Animalprint: Snake statt Leo

Leoprint war gestern – Snakeskin ist jetzt in. Auf den Runways war das auffällige Reptilmuster vor allem bei Gestuz ein echtes Highlight. Besonders überzeugend zeigte sich der Trend aber bei den Schuhen von Copenhagen Studios. Pünktlich zur Fashion Week launchte das Label eine exklusive neue Sneaker-Linie im Snake-Look.

2. Flip-Flops sind jetzt High-Fashion

Wir bleiben gleich beim Schuhwerk: Wer denkt, Flip-Flops gehören nur an den Strand, wird in Kopenhagen eines Besseren belehrt. Trotz kühler Temperaturen wurden sie überall auf den Straßen der Stadt gesichtet – ob zur Jeans, zum Maxikleid oder Minirock. Besonders angesagt sind Modelle mit Kitten-Heel oder in knalligen Farben. Der Casual-Charakter bleibt, aber das Styling ist jetzt sophisticated. Mode kann eben (manchmal) auch bequem sein!

3. Streifen lösen Punkte ab

Polka Dots müssen sich geschlagen geben – das Trendmuster der kommenden Saison sind Streifen. Und zwar in allen möglichen Farben, Größen und Richtungen. Bei Baum & Pferdgarten kamen sie verspielt und plakativ daher, während Marimekko auf grafische Farbenfreude setzte. Ob klassisch maritim oder wild gemixt: Streifen bringen jetzt frischen Wind in unsere Garderobe.

4. Pastellblau ist das neue Buttergelb

Zartes Buttergelb hat uns durch den Sommer begleitet – jetzt bekommt der Farbtrend Konkurrenz. Der neue Ton heißt: Pastellblau. Auf den Laufstegen von Skall Studio und Rotate war die Farbe besonders oft zu sehen – vor allem bei Kleidern, die mit ihrer Leichtigkeit und femininen Silhouette perfekt zum soften Blauton passen.

5. Headscarves feiern ein Comeback

Ob aus edler Seide, gehäkelt oder grob gestrickt – Kopftücher feiern auf den Straßen Kopenhagens ein unerwartetes Comeback. Geknotet im Stil der 2000er, lässig über den Hinterkopf gezogen oder kunstvoll gefaltet: Der Look wirkt gleichzeitig nostalgisch und super modern. Besonders beliebt waren Modelle in hellen Tönen – und sie verleihen jedem Outfit im Handumdrehen einen Hauch French Chic.