Unglaublich! Diese 5 alltäglichen Dinge machen Sie heimlich dümmer

Werden wir tatsächlich immer dümmer? Wissenschaftler schlagen Alarm: Manche Alltagsgewohnheiten, die völlig normal erscheinen, können Ihre Intelligenz nachweislich senken und dem Gehirn schaden.

Bestimmte Verhaltensmuster können unsere geistige Leistungsfähigkeit nachweislich schwächen. Die Folgen zeigen sich schleichend, in Form von Vergesslichkeit, nachlassendem Gedächtnis und sinkender Konzentration. Psychologen sprechen dabei von „erfolgreicher Intelligenz“ und die hängt weit stärker von unseren täglichen Routinen ab, als den meisten bewusst ist.

Multitasking

© Getty Images

Eine WhatsApp-Nachricht tippen, während der Fernseher läuft, und dabei noch durch die Instagram-Timeline scrollen? Klingt nach modernem Alltag, ist aber ein Albtraum für Ihr Gehirn. Eine Studie hat herausgefunden: Multitasking mit elektronischen Medien senkt den IQ kurzfristig stärker als Schlafmangel oder Cannabis-Konsum.

Ihr Gehirn kann nicht gleichzeitig verarbeiten, sondern muss permanent zwischen Aufgaben hin- und herspringen. Das macht Sie unkonzentriert, vergesslich und erschöpft – und langfristig nimmt Ihre Fähigkeit zu tiefem, fokussiertem Denken ab.

Serien-Binge und Trash-TV

Natürlich dürfen Sie eine Serie genießen. Aber stundenlange Binge-Sessions auf Netflix oder das Dauerberieseln durch Reality-TV ziehen Ihre geistige Leistungsfähigkeit spürbar herunter. Forscher warnen: Passiver Medienkonsum macht träge, mindert die Konzentration und beeinträchtigt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Anders gesagt: Je mehr belangloses TV Sie schauen, desto mehr stumpfen Ihre Denkmuster ab.

Schlafmangel

„Mit fünf Stunden Schlaf komme ich gut klar“ – das sagen viele, doch Ihr Gehirn sieht das anders. Schlaf ist das natürliche Regenerationsprogramm Ihres Denkorgans. Nur während des Schlafs werden Erinnerungen gefestigt, Nervenverbindungen gestärkt und Abfallstoffe im Gehirn abgebaut. Chronischer Schlafmangel führt dazu, dass Sie Informationen schlechter aufnehmen, langsamer reagieren und weniger kreativ sind.

Alkohol

© Getty Images

Nur ein Gläschen Wein zum Feierabend ist doch harmlos, oder? Leider nein. Schon geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung und Lernfähigkeit sinken unmittelbar nach dem Konsum. Und bei regelmäßigem Trinken wird es gefährlich: Dauerhafter Alkoholkonsum kann Ihr Gehirn schrumpfen lassen – und das bedeutet irreversiblen Intelligenzverlust.

Fast Food

Pommes, Burger, Pizza sind lecker, schnell und bequem. Aber: Ihr Gehirn braucht gesunde Fette, Vitamine und Mineralstoffe, um optimal zu funktionieren. Fast Food dagegen ist reich an Zucker und Transfetten, die die Hirnzellen schwächen und die Nährstoffversorgung stören.

Die gute Nachricht: Sie haben es in der Hand! Schon kleine Veränderungen, wie mehr Schlaf, bewusster Medienkonsum, gesunde Ernährung und maßvoller Umgang mit Alkohol, können Ihr Gehirn wieder in Topform bringen.