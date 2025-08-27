So bleiben Sie bis ins hohe Alter fit – mit nur 2 Übungen

Fit bleiben bis ins hohe Alter muss kein Hexenwerk sein. Zwei simple Übungen reichen, um Muskeln, Herz und Kreislauf zu stärken – ganz ohne Geräte oder Fitnessstudio. Welche Bewegungen Sie jung halten, erfahren Sie hier.

Alt werden wir alle – die Frage ist nur: wie. Ob man mit 70 noch beschwingt die Treppe hochläuft oder schon beim Einkaufen nach dem Aufzug Ausschau hält, hängt nicht nur vom Glück ab. Vieles können Sie selbst beeinflussen – und zwar einfacher, als Sie vielleicht denken.

Kleine Routinen, große Wirkung

Klar, Sport ist kein Zaubermittel. Aber er ist ziemlich nah dran. Schon ein paar Minuten Bewegung am Tag können die Abwehrkräfte stärken, das Herz schützen und dafür sorgen, dass wir uns lange fit fühlen. Und das Beste: Sie brauchen weder Geräte noch Studiovertrag. Zwei altbewährte Übungen reichen völlig – Burpees und Seilspringen.

Burpees – die „Alles-in-einem“-Übung

Man liebt sie oder man hasst sie. Fest steht: Burpees machen kurzen Prozess mit jeder Ausrede. In einer Bewegung trainieren Sie Beine, Arme, Rumpf und Kondition. So funktioniert es:

Starten Sie in der Hocke, Hände auf dem Boden.

Mit den Füßen nach hinten springen – jetzt sind Sie in der Liegestützposition.

Kurz absenken, Brust fast bis zum Boden.

Zurück in die Hocke springen und mit Schwung nach oben abspringen.

© Getty Images

Das Ganze sieht ein bisschen so aus, als wollten Sie sich gleichzeitig auspowern und in die Luft katapultieren. Aber genau darin liegt der Zauber: Ihr ganzer Körper wird gefordert – und zwar schnell.

Seilspringen – das unterschätzte Comeback

Wer denkt, Seilspringen gehört nur auf den Pausenhof, unterschätzt die Wirkung. Schon wenige Minuten bringen den Puls nach oben, verbrennen ordentlich Kalorien und stärken Herz und Kreislauf.

© Getty Images

Extra-Bonus: Ihr Gleichgewicht und Ihre Koordination verbessern sich ganz automatisch. Und falls Sie sich steigern wollen – Seile mit kleinen Gewichten gibt es ebenfalls. 20 Minuten sind ein perfektes Training, das Sie fast überall einbauen können: im Park, im Wohnzimmer oder auf dem Balkon.

Warum gerade diese zwei Übungen?

Beide Übungen beanspruchen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig, sind effektiv in kurzer Zeit und machen Sie fit von Kopf bis Fuß. Statt zehn verschiedene Geräte im Studio zu bedienen, holen Sie hier das Maximum aus minimalem Aufwand heraus.

Zwei Übungen, null Schnickschnack – und ein großer Schritt Richtung gesundes Altern. Vielleicht strengen sie anfangs etwas an, aber Ihr zukünftiges Ich wird Ihnen danken. Und wer weiß: Vielleicht hüpfen Sie ja mit 85 noch lockerer Seil als die Kids auf dem Spielplatz.