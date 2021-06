DFB-Elf noch nicht in EURO-Form

Durchwachsener Auftakt in die heiße Testspielphase für die EURO! Deutschland spielte in Innsbruck am Mittwoch nur 1:1 gegen Dänemark.

Mit den Rückkehrern Müller und Hummels in der Startelf übernahm Deutschland nach zögerlichem Beginn bald die Kontrolle. Neuhaus prüfte mit einem Schuss vom Strafraumrand erstmals Goalie Schmeichel (12.). Der hielt in dieser Szene ebenso sicher wie kurz darauf bei einem aus kurzer Distanz Kopfball von Müller (14.). Die nächste dicke Chance für die DFB-Elf vergab Sane bei einer Direktabnahme aus acht Metern (28.). Und weil Gnabry mit seinem Schuss nur die Latte traf, ging es mit 0:0 in die Pause (44.).

Neuhaus sorgt für Befreiungsschlag

Es folgte ein Traum-Start in die zweite Halbzeit: Deutschland ging durch Neuhaus verdient in Führung – 1:0 (48.). Mit etwas Glück war Gladbachs Mittelfeld-Ass bei einem Gestocher im Strafraum der Ball vor die Füße gefallen. Gosens hatte beim Abschluss aus spitzem Winkel weniger Glück – wieder war Schmeichel zur Stelle (54.). Wo blieb die Reaktion der Dänen, die mit der fast identischen (Best-) Besetzung aufgelaufen waren als zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Österreich? Die folgte nach rund einer Stunde Spielzeit. Dolberg mit der Direktabnahme aus elf Metern – drüber (65.).

Dänen treffen – und dominieren plötzlich

Nach ihrer bis dahin besten Chance hatten die Skandinavier Blut geleckt. Eriksen setzte Poulsen mit einem Steilpass perfekt in Szene und der Leipzig-Stürmer überwand Schlussmann Neuer bei dessen 99. Länderspiel ganz abgebrüht (71.). Jetzt spielte plötzlich nur noch Dänemark. Unter Druck gelang aber den deutschen fast der Befreiungsschlag. Kimmich lenkte eine Hereingabe von Ginter mit dem Knie an die Unterkante der Querlatte (77.).In der Schlussphase wechselten beide Coaches mehrmals. Am Spielstand änderte sich aber nichts mehr – 1:1-Endstand.

Nur noch ein Test vor der EM

Auch nach dem Trainingslager in Seefeld hat der vierfache Weltmeister noch viel zu tun. Immerhin war eine Steigerung zur 1:2-Blamage gegen Nordmazedonien Ende März zu sehen. Die Generalprobe für die EURO bestreitet Deutschland nun am Montag gegen Lettland. Da muss Bundestrainer Löw eine bessere Chancenauswertung und mehr Coolness im Falle eines Gegentreffers fordern.