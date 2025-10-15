So bleiben Sie fit im Herbst: Warum Sie jetzt "japanisch" gehen sollten

Sie haben in der kalten Jahreszeit wenig Lust auf Sport? Verständlich! Doch auch wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie ganz einfach Bewegung in Ihren Alltag integrieren. Wer ohne große Anstrengung fitter werden will, sollte versuchen, „japanisch“ zu gehen.

Im Herbst ist der Drang, sich drinnen einzukuscheln, besonders groß. Doch so steigt nicht nur das Risiko für den ungeliebten Winterspeck, sondern auch für lästige Erkältungen. Stundenlang im Fitnessstudio schwitzen müssen Sie trotzdem nicht. Das Geheimnis: Japanisches Gehen! Mit dieser sanften Trainingsmethode werden Sie ohne große Anstrengung fitter und können gleichzeitig Ihr Immunsystem stärken.

Was steckt hinter dem Trend „Japanisches Gehen“?

Beim japanischen Gehen, auch als Intervall-Walking bekannt, geht es um die gezielte Abwechslung von langsamen und schnellen Gehintervallen.

Entwickelt von einem Team an der Shinshu University, zielt die Methode ab, Ihren Körper fit zu halten, ohne dass Sie dafür stundenlang schwitzen müssen. Einfach ideal für alle, die im Herbst keine Lust auf anstrengendes Fitness-Training haben, aber dennoch etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Außerdem ist die Trainingsform gelenkschonend und für Menschen jeden Alters geeignet.

So funktioniert’s

Sie müssen nicht 10.000 Schritte pro Tag schaffen, um fitter zu werden. Stattdessen folgt man beim japanischen Gehen einem bewährten Muster: Wechseln Sie zwischen drei Minuten langsamem und drei Minuten schnellem Gehen. Diese Abwechslung wiederholen Sie mindestens fünfmal, also insgesamt 30 Minuten. Im Idealfall sollte dieses Training viermal pro Woche durchgeführt werden, um maximale gesundheitliche Vorteile zu erzielen.

Die gesundheitlichen Vorteile

Eine große Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal Mayo Clinic Proceedings, hat gezeigt, dass regelmäßiges Intervall-Gehen den Blutdruck senken, den Blutzucker stabilisieren und den BMI verbessern kann, ohne dass Ihre Gelenke leiden! Denn anders als beim Laufen oder intensivem Training ist das Japanische Gehen sanft zu Ihrem Körper und trotzdem ein echtes Power-Workout für Herz und Kreislauf.

Japanisches Gehen im Herbst und Winter

Gerade in den kälteren Jahreszeiten, wenn wir uns eher in die warmen Decken verkriechen wollen, ist es besonders wichtig, in Bewegung zu bleiben. Das regelmäßige Gehen stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern hilft auch, die Laune in der tristen Jahreszeit zu heben.

Ob jung oder alt, sportlich oder weniger aktiv, das Japanische Gehen ist für jeden geeignet. Es braucht keine teuren Mitgliedschaften, keine Geräte und auch keine teure Sportkleidung – alles, was Sie brauchen, sind bequeme Schuhe und Ihre Motivation.