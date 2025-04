Cooler Taxler schlägt Messer-Räuber in die Flucht

Der Chauffeur verweigerte die Herausgabe seiner Brieftasche.

Mit einer blutigen Nase, aber ohne Beute! Ein Wiener Taxilenker (60) hat in der Nacht auf Mittwoch in Favoriten einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt verweigerte der Chauffeur die Herausgabe seiner Brieftasche. Der Täter reagierte mit einem Faustschlag ins Gesicht und floh.

Brieftasche her: Taxler blieb hart

Der Albtraum begann in der Quellenstraße: Ein etwa 25-jähriger Mann (dunkle Haare, schwarzer Vollbart, schlank, dunkle Kleidung) stieg ins Taxi und verlangte die Fahrt in die Czeikestraße. Dort zückte er plötzlich ein Küchenmesser und forderte die Herausgabe der Brieftasche. Doch der 60-Jährige weigerte sich – eine Entscheidung, die ihn eine blutige Nase kostete.

Die Berufsrettung versorgte den verletzten Fahrer vor Ort – eine stationäre Behandlung war nicht nötig. Doch während der Taxilenker sich zu Hause erholt, läuft die Großfahndung: Das Landeskriminalamt Süd sucht nach dem flüchtigen Räuber, dem nun eine Anzeige wegen versuchten schweren Raubes droht. Zeugen werden gebeten, sich zu melden!