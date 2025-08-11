Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.000 aktien up +0.24% Andritz AG 62.70 aktien up +0.32% BAWAG Group AG 110.80 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien down -0.42% CPI Europe AG 18.550 aktien down -0.16% DO & CO Aktiengesellschaft 197.60 aktien down -1.94% EVN AG 23.850 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 85.30 aktien down -0.64% Lenzing AG 28.050 aktien down -0.88% Mayr-Melnhof Karton AG 76.00 aktien down -0.91% OMV AG 46.040 aktien up +0.31% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.000 aktien equal +0% SBO AG 29.200 aktien down -0.34% Telekom Austria AG 9.330 aktien up +1.08% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.800 aktien down -0.64% Wienerberger AG 32.400 aktien down -1.04% voestalpine AG 26.620 aktien down -0.75%
Nvidia
© GettyImages

China-KI-Chips

Hammer! Nvidia und AMD zahlen 15 % vom China-Umsatz an Trump

11.08.25, 06:43 | Aktualisiert: 11.08.25, 10:28
Teilen

Nach einem Treffen mit Trump haben sich die zwei US-Chiphersteller laut Medienberichten dazu bereit erklärt, 15 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit China an die USA zu zahlen. 

Zwei große US-Chiphersteller haben sich laut Medienberichten dazu bereit erklärt, 15 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Geschäft mit China an die USA zu zahlen. Der CEO des Chipherstellers Nvidia Jensen Huang habe sich bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus auf die für den weltweiten Technologiehandel sehr ungewöhnliche Vereinbarung geeinigt, berichteten die Zeitungen "Financial Times" und "New York Times" am Sonntag.

Hammer! Nvidia und AMD zahlen 15 % vom China-Umsatz an Trump
© Reuters

Nvidia-Boss Jensen Huang 

Auch das im Silicon Valley ansässige Chip-Unternehmen AMD werde ebenfalls 15 Prozent seines Umsatzes aus dem Verkauf seiner MI308-Chips an China zahlen - deren Export war zuvor verboten. Laut der "New York Times" könnte die Vereinbarung der US-Regierung mehr als 2 Milliarden US-Dollar einbringen.

Konflikt um Vorherrschaft bei KI

Nvidia und seine Halbleiter stehen im Zentrum des Konflikts zwischen China und den USA um die technologische Vorherrschaft beim Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die USA hatten bereits unter Präsident Joe Biden strenge Exportbeschränkungen für Nvidias leistungsstärkste Produkte nach China verhängt, was die Spannungen zwischen den beiden Ländern verschärfte. Nvidia entwickelte daraufhin speziell den KI-Chip "H20", dessen Vertrieb in China jedoch ebenfalls beschränkt wurde. Anfang Juli kündigte Nvidia dann an, die Verkäufe dieses Chips in China wieder aufzunehmen, nachdem die US-Behörden einige Exportbeschränkungen gelockert hatten.

Trump
© Getty

China ist für Nvidia ein entscheidender Markt. Anfang Juli betonte CEO Huang bei einem Besuch in Peking, dass sein Unternehmen weiterhin chinesische Kunden bedienen wolle.

Xi Jinping
© Getty Images

Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump hohe US-Importzölle auf Computerchips angekündigt. Er sprach bei einem gemeinsamen Auftritt mit Apple-Chef Tim Cook im Weißen Haus von einem Aufschlag von "hundert Prozent für alle Chips und Halbleiter, die in die Vereinigten Staaten kommen". Wann die neuen Zölle in Kraft treten sollen, sagte Trump nicht. Er hatte Aufschläge in solcher Höhe bereits im Frühjahr erstmals erwähnt.

