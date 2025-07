Wimbledon 2025: Diese Stars und Royals liefern sich ein Mode-Duell

Während auf dem Rasen die Tennis-Stars um Punkte kämpfen, liefern sich auf den Tribünen Stars und Royals ihr ganz eigenes Match: Wer trägt den heißesten Look des Sommers und spielt modisch ganz vorne mit? Wir zeigen die aufregendsten Outfits aus der ersten Wimbledon-Woche 2025!

Wimbledon 2025 beweist einmal mehr: Die wahren Highlights spielen sich nicht nur auf dem Platz ab, sondern auch auf den Tribünen. Vom 30. Juni bis 13. Juli verwandelt sich der feine Londoner Stadtteil in eine Pilgerstätte für Fashion-Fans. Ob Prinzessin Beatrice, Jessica Alba oder Cate Blanchett: Wir zeigen die spektakulärsten Styles der ersten Woche und verraten, wie man den Wimbledon-Style in den Alltag holt.



Prinzessin Beatrice beweist royalen Chic

© Getty Images

Gleich an Tag 1 sorgten Prinzessin Beatrice und ihre Mutter Sarah Ferguson für einen royalen Auftritt mit Stil. Während Fergie in sattem Grün Frische versprühte, entschied sich Beatrice für ein zartes, blau-weiß gestreiftes Sommerkleid mit blumigen Stickereien.

Cate Blanchett im Power Suit

© Getty Images

In Wimbledon legte Cate Blanchett einen echten Wow-Auftritt hin. Die Oscar-Preisträgerin entschied sich für einen strukturierten, karierten Anzug von Ralph Lauren und rundete ihren coolen Look mit einer XXL-Sonnenbrille ab. Wer sagt, Anzüge seien nur fürs Büro? Mit leichten Stoffen und lockeren Schnitten sind sie im Sommer der Inbegriff von mühelosem Chic.

Partnerlook: Jessica Alba und Tochter Honor Warren

© Getty Images

Wie süß ist das denn? Jessica Alba erschien mit ihrer Tochter Honor im Partner-Look. Das Mutter-Tochter-Duo verzauberte Wimbledon mit einem floralen Fashion-Match. Während Alba in einem fließenden Maxikleid samt Sneakern glänzte, setzte Honor, ganz Gen Z, auf ein geblümtes Ensemble aus Tanktop und Maxirock.

Rebel Wilson und Ramona Agruma

© Getty Images

Hier liegt Romantik in der Luft. Rebel Wilson betrat den Center Court in einem Traum aus Pastell. Die Schauspielerin verströmte mit ihrem rosa Spitzenkleid verspielte Eleganz. Den Look rundete die 45-Jährige mit einer Valentino-Handtasche, Nieten-Sandalen und einer Oversize-Brille ab. Ihre Ehefrau Ramona strahlte in Weiß und schenkte Wimbledon einen süßen Couple-Moment.

Mia Reagan

© Getty Images

Model Mia Reagan brachte mit einem Faltenrock, Nadelstreifen-Blazer und einer Designer-Tasche in Hundeform (!) von Thom Browne britischen Preppy-Chic in die Zuschauertribüne. Die Mischung aus Klassik und Couture sorgte für einen der coolsten Auftritte der Woche.