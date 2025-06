Keine Lust auf offene Schuhe? Diese Sommerschuhe verstecken Ihre Zehen

Pediküre verpasst, Nagellack am Bröckeln oder einfach keine Lust auf nackte Zehen in der Stadt? Kein Problem! Diese Schuhtrends bringen Sie stilvoll durch den Sommer – ohne Zehenblitzer, aber mit jeder Menge Coolness. Ihre Füße werden es lieben!

Ja, wir wissen es – der Sommer ruft nach luftigen Sandalen, Flip-Flops & Co. Aber mal ehrlich: Nicht jede:r hat Lust, die Zehen der Welt zu präsentieren. Vielleicht ist der Nagellack schon im dritten Stadium der Abblätterung. Vielleicht ist der letzte Pediküre-Termin schon länger her als die letzte Steuererklärung. Oder Sie finden einfach, dass nackte Füße in der Großstadt irgendwie zu viel Mut erfordern. Verstehen wir!

Gute Nachrichten: Wer im Sommer lieber „Zehen undercover“ unterwegs ist, muss weder auf Style noch auf Frischluft verzichten. Hier kommen Ihre persönlichen Cheatcodes für geschlossene, aber sommertaugliche Schuhe – ganz ohne Schweißfüße oder Mode-Fauxpas.

1. Mules – die Easy-Lösung fürs Büro und den Alltag

Flach oder mit Absatz, minimalistisch oder retro – Mules sind echte Allrounder. Sie lassen Luft an die Ferse, verstecken aber zuverlässig alles vornerum. Passt zu Sommerkleidern genauso gut wie zu Leinenhosen. Und das Beste? Man kann einfach reinschlüpfen – keine Schnürung, kein Drama, pure Leichtigkeit.

2. Fischernetz-Ballerinas – luftig, aber diskret

Ballerinas feiern ihr großes Comeback – und die Fischernetz-Version ist besonders beliebt. Warum? Sie sind atmungsaktiv, stylish und zeigen trotzdem nicht gleich jeden Zentimeter Zeh. Die perfekte Mischung aus Sommerflair und diskretem Zehenschutz.

3. Clogs – Skandi-Style zum Reinschlüpfen

© Getty Images

Ja, die klobigen Holzsohlen aus der Pinterest-Welt sind wieder da. Clogs sind nicht nur bequem und einfach an- und auszuziehen, sondern liegen auch voll im Trend. In Naturtönen oder knalligem Lack – der skandinavische Vibe ist unverkennbar. Und Zehen? Bleiben schön im Schatten.

4. Mary Janes – Ballerinas mit einem Twist

© Getty Images

Sie sehen aus wie klassische Ballerinas, haben aber diesen einen Riemen, der alles verändert. Mary Janes sind verspielt, retro und trotzdem schick – und passen genauso gut ins Office wie zum Sommerpicknick. Ein Trend, bei dem Stil und Komfort Hand in Hand gehen – oder besser gesagt: Fuß in Fuß.

5. Pantoletten im Hausschuh-Style – der neue Straßenlook

© Getty Images

Birkenstocks haben’s vorgemacht, jetzt ziehen viele Brands nach: Pantoletten mit „Hausschuh-Vibes“ sind absolut salonfähig – zumindest modisch gesehen. Sie sind superbequem, lassen die Füße atmen und lassen vorne trotzdem alles unter Verschluss. Genau richtig für alle, die es chillig, aber nicht schlabberig wollen.

Offene Schuhe sind nicht die einzige Antwort auf heiße Tage. Wer seine Zehen lieber unter Verschluss hält – aus ästhetischen oder rein praktischen Gründen – kann trotzdem voll im Trend liegen.