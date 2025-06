Skims x Roberto Cavalli: Kim Kardashian wird zur heißen Raubkatze

Gemeinsam mit dem italienischen Glamour-Label Roberto Cavalli präsentiert Kim Kardashian (44) eine brandheiße Bademoden-Kollektion.

Rawr! Der Sommer 2025 wird wild! Ob Strandparty auf Ibiza oder Sundowner in Capri: Mit der neuen SKIMS x Roberto Cavalli Kollektion liefert Kim Kardashian die heißesten Styles der Saison. Animal-Prints, satte Farben und sexy Silhouetten treffen auf italienischen Luxus.

SKIMS x Roberto Cavalli

Für die Kampagne ihrer Unterwäschemarke verwandelt sich Kim Kardashian in eine verführerische Raubkatze – stilecht in Cavallis ikonischem Tiger Face Print. Die limitierte Kollektion kombiniert SKIMS’ Figurschmeichler-Cuts mit den auffälligsten Archiv-Prints des italienischen Modehauses: Fagianella, Light Zebra und – natürlich – Tiger Face. Vom Bikini bis zum fließenden Chiffon-Cover-up sind alle Must-haves dabei, die den Sommer heißer machen.

© SKIMS / PR

Heißes Mutter-Tochter-Duo

Besonderes Highlight: Für die Kampagne holte sich Kim einen Überraschungsgast vor die Kamera – ihre Mutter Kris Jenner (69)! „Sie sah die Samples und sagte: Oh mein Gott, das will ich“, verrät Kim. „Es fühlte sich wie ein besonderer Moment an – wir dachten: Du musst in der Kampagne sein!“ Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Während sich Kris in fließenden Kaftans zeigt, setzt Kim ihre Kurven in heißen Einteilern in Szene.

© SKIMS / PR

Die Kollektion ist in Größen von XXS bis 4X erhältlich – mit dem klaren Ziel, Frauen jeden Alters und jeder Figur das perfekte Beach-Feeling zu geben. „Es gibt niemanden, der fabelhafter ist als meine Mutter. Es hat mich so glücklich gemacht, zu sehen, wie gut sie sich gefühlt hat“, sagt Kim.

© SKIMS / PR

Ab dem 27. Juni 2025 ist die Kollektion online unter SKIMS.com, in ausgewählten Roberto Cavalli Stores sowie bei Luxus-Retailern erhältlich. Wer diesen Sommer auffallen will, kommt an SKIMS x Cavalli nicht vorbei.