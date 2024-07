Bestens gelaunt zeigt sich der Schauspieler mit seiner Liebe Ines de Ramon beim Grand Prix von Großbritannien

Seit über einem Jahr sind Hollywood-Star Brad Pitt und seine Ines de Ramon bereits zusammen. Gemeinsame öffentliche Auftritte gab es bis jetzt aber fast keine. Am Wochenende war es dann soweit. Beim Grand Prix in Silverstone zeigte sich das Paar sehr verliebt in der Boxengasse.

Ines de Ramon und Brad Pitt © Getty ×

Erste Dating-Gerüchte um Pitt und Ramon gab es bereits im November 2022, während der Rosenkrieg zwischen dem Schauspieler und seiner Ex Angelina Jolie so richtig tobte. Jolie warf Pitt damals häusliche Gewalt vor zerrte ihn vor Gericht. Das Familiendrama sorgte auch für das teils zwiegespaltene Verhältnis von Pitt zu den gemeinsamen Kindern. Aktuell streiten die Ex-Eheleute um das gemeinsame französische Weingut Chateau Miraval.

Dreharbeiten an der Strecke

Brad Pitt dreht in Silverstone © Getty ×

Neben seiner Liebes-Show mit Ines stand für Pitt aber auch Arbeit am Programm. In Silverstone stand er für die Dreharbeiten zu seinem neuen Formel-1-Film "F1" vor der Kamera.

Dafür wurden sogar ein Teil des Fahrerlagers und der Garage umgebaut. Somit gibt der smarte Oscar-Preisträger nicht nur in Sachen Liebe Vollgas, sondern auch auf der Rennstrecke.