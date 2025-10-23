Tag nach Saisonstart: Zwei NBA-Stars vom FBI verhaftet

Die neue NBA-Saison ist einen Tag alt und hat umgehend einen handfesten Skandal an der Hand. Eine Basketball-Legende und nunmehriger NBA-Coach sowie ein aktiver Spieler wurden am Donnerstag vom FBI festgenommen.

Die Informationen stammen vom NBA-Insider Shams Charania. Laut seinem Bericht wurden Terry Rozier (31) von den Miami Heat und Chauncey Billups (49) von den Portland Trail Blazers festgenommen.

Grund ist ein vermuteter Wett-Skandal, vor allem bei Rozier gibt es genauere Details. Die Ermittlungen dauern mittlerweile schon länger, denn sie datieren aus dem Jahr 2023. Am 23. März 2023 hat der US-Amerikaner bei einem Spiel seiner Charlotte Hornets nur neun Minuten und 36 Sekunden auf dem Platz gestanden, danach ließ er sich verletzt auswechseln.

Doch für genau dieses Spiel wurden zahlreiche Wetten, mit hohen Beträgen, auf das Spiel gesetzt. Genauer gesagt darauf, welche Anzahl an Punkten, Rebounds und Assists Rozier nicht erreichen wird.

Nach dem jetzigen Spiel von Miami gegen Orlando Magic, bei dem der 31-Jährige ohne Einsatz blieb, wurde er im Hotel verhaftet.

Nicht der erste Wett-Skandal der NBA

Noch keine genaueren Infos gibt es rund um den Fall von Chauncey Billups, er wurde ebenfalls festgenommen. Er ist nicht nur Coach der Trail Blazers, sondern auch eine echte NBA-Legende. Fünffacher NBA All-Star, in den Finals 2004 seiner Detroit Pistons sogar Finals-MVP inklusive Titel. Vor 15 Jahren gewann er mit dem Team USA auch die WM 2010.

Über eine Rolle als Analyst für ESPN erarbeitete er sich den Co-Trainer-Posten bei den LA Clippers und seit 2021 ist er Trainer in Portland.

Wett-Skandale sind der NBA aber nicht fremd, erst letztes Jahr wurde Jontay Porter (25) lebenslang gesperrt, weil er bei den Toronto Raptors auf seine eigenen Spiele gewettet und auch Infos an Sportwettende weitergegeben hatte.