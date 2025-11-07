Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Türkei
türkei wettskandal
© x

Wettskandal!

21 Festnahmen im türkischen Fußball – 149 Schiedsrichter suspendiert

07.11.25, 09:32 | Aktualisiert: 07.11.25, 14:53
Teilen

Im türkischen Fußball-Wettskandal sind 21 Festnahmen angeordnet worden. 17 davon richten sich gegen Schiedsrichter, darunter auch ein Vereinspräsident. Der Verband hatte zuvor bekannt gegeben, dass 152 Unparteiische Wetten platziert haben sollen.

Im türkischen Fußball-Wettskandal sind 21 Festnahmen angeordnet worden. Wie die Istanbuler Staatsanwaltschaft mitteilte, richten sich 17 der Festnahmen gegen Schiedsrichter. Betroffen ist auch Murat Özkaya, der Präsident des Vereins Eyüpspor. Bisher wurden 18 der Verdächtigen in Gewahrsam genommen.

Ermittlungen wegen Wettmanipulation

Die Ermittlungen werden unter anderem wegen möglichen Amtsmissbrauchs und Wettbewerbsmanipulation geführt. Der türkische Fußballverband (TFF) hatte Ende Oktober bekannt gegeben, dass laut Vorwürfen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen.

Massive Suspendierungen

Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt. Der TFF hat als Konsequenz 149 Schiedsrichter und Assistenten für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert. Der Skandal erschüttert den türkischen Fußball in seinen Grundfesten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden