türkei wettskandal
© x

Wettskandal

102 Profis in der Türkei bis zu 12 Monate gesperrt!

13.11.25, 15:51 | Aktualisiert: 13.11.25, 17:16
Im türkischen Wettskandal hat der Fußballverband erste Urteile gefällt: 102 Profis aus der ersten und zweiten Liga wurden mit Sperren zwischen 45 Tagen und zwölf Monaten belegt. 25 Spieler stammen aus der Topliga.

Der türkische Fußballverband (TFF) hat im Wettskandal erste drastische Maßnahmen ergriffen: 102 Profis aus der ersten und zweiten Liga wurden mit Sperren zwischen 45 Tagen und zwölf Monaten belegt. Laut Medienberichten sind 25 Spieler aus der Topliga betroffen.

Weitere Verfahren anhängig

Insgesamt waren am Montagabend 1.024 Spieler aus allen nationalen Ligen vorübergehend gesperrt worden. Ob auch gegen sie Sanktionen erhoben werden, gab das Disziplinarkomitee der Liga am Donnerstag nicht bekannt. Die Dimension des Skandals bleibt damit weiterhin enorm.

Schiedsrichter bereits suspendiert

Bereits Ende Oktober hatte der Verband bekannt gegeben, dass 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt. Die bisherigen Sperren markieren jedoch erst den Anfang der Aufarbeitung.

Auswirkungen auf Liga-Betrieb

Die Sperren von 102 Profis haben erhebliche Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Türkei. Die betroffenen Vereine müssen sich auf personelle Engpässe einstellen, während die Ermittlungen weiterlaufen.

