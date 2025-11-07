Marcel Hirscher muss Comeback verschieben

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger geht in Levi nicht an den Start.

Nach dem Saison-Auftakt in Sölden wird Marcel Hirscher auch kommende Woche beim Slalom in Levi fehlen. Wie Hirschers Management gegenüber dem ORF bestätigte, fühlt sich der 36-Jährige nach seinem Kreuzbandriss und einer hartnäckigen Erkrankung noch nicht bereit für ein Comeback auf der Piste.

Damit könnte Hirscher in Österreich erstmals wieder an den Start gehen. Am 22. November steigt in Gurgl ein Slalom.

Der für die Niederlande antretende Salzburger Hirscher war erst Anfang September und damit neun Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Schneeschwünge gefahren.