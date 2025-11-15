Alles zu oe24VIP
Marcel Hirscher
© GEPA

Jetzt fix

Hirscher-Comeback erst 2026

15.11.25, 18:37
Jetzt steht fest: Der Doppelolympiasieger und achtfache Gesamt-Weltcupsieger Marcel Hirscher wird in diesem Jahr kein Weltcuprennen mehr fahren. Anfang 2026 will der Ski-Star, der für den niederländischen Verband fährt, sein Comeback feiern.

"Der Fortschritt fließt. Die Präzision wächst. Ich bin im Januar zurück", gab Marcel Hirscher in einem Instagram-Posting am Samstagabend bekannt.

Hirschers Comeback sei laut seinem Management absolut im Plan – zur Erinnerung: Nach seinem Kreuzbandriss und der neunmonatigen Reha konnte er erst später ins Schneetraining einsteigen. Dann hatte der Salzburger Ski-Star im Herbst zusätzlich drei Wochen Trainingszeit durch eine Virusinfektion verloren. In den kommenden Wochen will er bei den Trainingseinheiten aufholen und dann im Jänner 2026 sein Comeback feiern.

