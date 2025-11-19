Marcel Hirscher erfüllt sich nun einen Kindheitstraum

Derzeit ist Ski-Star Marcel Hirscher verletzt und soll im Jänner sein Comeback in den Weltcup feiern. Trotzdem hat er auch jetzt etwas zu feiern. Seine eigene Ski-Marke Van Deer hat ihre neue Zentrale eröffnet.

Marcel Hirscher muss sich aktuell noch von seinem Kreuzbandriss erholen. Sein Comeback soll im Jänner 2026 stattfinden. Doch bevor er in den Ski-Zirkus wieder zurückkehrt, feiert Hirscher die Eröffnung der neuen Zentrale seiner eigenen Ski-Marke Van Deer.

Bei der Eröffnung waren alle großen Athleten der neuen Marke am Start. Nach Scheffau (Bezirk Hallein/Tennengau, Salzburg) kamen die Ski-Stars Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Joan Verdu, AJ Ginnis, Max Franz, Fabian Ax Swartz und Aleix Aubert Serracanta. Von den Ski-Springern waren neben dem ÖSV-Adler Daniel Tschofenig auch seine Rivalen Andreas Wellinger und Timi Zajc.

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Alles in einem

In nur 16 Monaten wurde in einem alten Steinbruch das neue Zuhause von Van Deer gebaut. Auf rund 6.900 Quadratmetern befindet sich nicht nur das Hauptquartier, sondern auch die Fabrik und ein eigenes Geschäft. Laut Medien sollen im Betrieb rund 30.000 Paar im Jahr produziert werden, die Firma selbst wollte keine Zahlen nennen.

Das Design stammte von X ARCHITEKTEN und wurde von 30 Unternehmen realisiert. Als Inspiration diente die Zentrale vom Formel-1-Team Red Bull Racing. Das Gebäude soll nun der neue Arbeitsplatz von 90 Mitarbeitern werden.

Hischer schwärmt über die neue Zentrale

Über seine neue Zentrale sagt Hirscher: "Ich kannte die Pläne und Modelle. Dann kam ich zum ersten Mal zu einem Treffen in das neue Gebäude. Die erste halbe Stunde war ich sprachlos, völlig überwältigt davon, wie schön alles geworden war."

Die neue Zentrale © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Und setzt fort: "Ich hatte von einem Treffpunkt geträumt, der Skibegeisterte, Sportler, Mitarbeiter, Partner und Kunden gleichermaßen inspirieren würde. Die Realität übertrifft meine Erwartungen, und das spürt man in der Energie, der Stimmung und der Dynamik des Teams."

Ex-Rivale scherzt über seinen Boss

Auch sein ehemaliger Rivale Kristoffersen schwärmt über das neue Gebäude: "Ich glaube, Van Deer ist weltweit das einzige Skiunternehmen mit einer solchen Zentrale. Ausrüstung, Verpflegung, Trainingsmöglichkeiten – hier im neuen Hauptquartier ist alles organisiert, und man kann sich mit den Kollegen austauschen. Das schweißt uns als Team zusammen." Für die eigenen Sportler gibt es Trainingsräume.

Ehemalige Rivalen, jetzt Kollegen: Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Über das Comeback seines Bosses scherzt der Norweger: "Streng genommen sollten wir den Boss nicht auf der Piste besiegen. Aber streng genommen sollten wir ihn doch auf der Piste besiegen."

Marcel Hirscher mit Timon Haugan © Philipp Reiter / Red Bull Content Pool

Hier findet die Produktion statt. © Philipp Reiter / Red Bull Content Pool

Das eigene Geschäft eröffnet am 1. Dezember 2025. Darin können die Kunden einen Einblick in die Produktion erhalten. Dazu sagt Hirscher: "Wir machen keinen Unterschied in der Produktqualität zwischen Rennfahrern und Freizeitskifahrern, auch nicht im Service und in der Beratung. Jeder durchläuft denselben Skiservice und dieselbe Schuhanpassung wie Weltcup-Athleten."