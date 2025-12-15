Alles zu oe24VIP
© Getty

Aufreger

Nach Rauswurf: Formel-1-Star macht sich über Red Bull lustig - Fans feiern ihn

15.12.25, 13:12
Sergio Perez sorgt mit einem humorvollen Seitenhieb auf Red Bull für Aufsehen und zieht dabei die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.  

Nachdem Red Bull verkündete, dass Yuki Tsunoda in der nächsten Saison nicht mehr an der Seite von Max Verstappen fahren wird, teilte der Mexikaner auf X ein „Avengers“-Meme, das für Lacher sorgte.

Nach Rauswurf: Formel-1-Star macht sich über Red Bull lustig - Fans feiern ihn
© X

Auf dem Meme ist Perez zu sehen, begleitet von dem Text „Vielleicht habe ich dich zu hart behandelt“, was als eine Anspielung auf seinen eigenen Rauswurf bei Red Bull verstanden wird.

Kleiner Seitenhieb 

Das Meme kommentierte Perez mit einem simplen, aber humorvollen „Vielleicht“. Dieser kleine Seitenhieb, der an das Ende seiner Zeit bei Red Bull erinnert, kommt nicht nur bei seinen Fans gut an, sondern auch bei vielen, die ihn unterstützen.

Sergio Perez Helmut Marko
© GEPA

Besonders, weil Perez stets betont hat, dass er das Gefühl hatte, zu Unrecht vom Team unter Druck gesetzt und letztlich ersetzt worden zu sein.

Fans feiern Perez

Viele seiner Anhänger feiern ihn für diesen humorvollen Beitrag und solidarisieren sich mit ihm. In den Kommentaren liest man viele zustimmende Stimmen wie etwa: „Das erste Jahr ohne Checo, das erste Jahr ohne Titel für Max. Zum Glück wird allen klar, was der zweite Red-Bull-Fahrer durchmacht“.

Die Fans loben Perez für seine Ehrlichkeit und seinen Humor. 

Perez

Perez und Verstappen waren vier Jahre lang Teamkollegen

© Getty

Der neue Schritt in die Zukunft

Trotz des turbulenten Aus bei Red Bull lässt sich Perez nicht unterkriegen. Schon bald wird er in der kommenden Saison in einem neuen Team auf der Strecke wieder zeigen, was in ihm steckt. Der Mexikaner wird für das neue Cadillac-Team antreten und dabei mit den Top-Fahrern der Formel 1, darunter Max Verstappen, um Punkte kämpfen.

