Sport-Club-Stadion: Baufortschritt voll im Plan

Der Rasen ist verlegt, die Tribünen nehmen Gestalt an. Am Sport-Club-Platz in Hernals geht die Runderneuerung in die finale Etappe. Das traditionsreiche Stadion wird zu einem modernen Zentrum für Sport, Nachhaltigkeit und Begegnung.

Seit dem Spatenstich im Oktober 2024 schreiten die Bauarbeiten zügig voran. Nach der neuen Haupttribüne und der modernen Friedhofstribüne folgt nun die Sanierung der legendären "Blauen Tribüne". Neue Sanitäranlagen, zwei Kioske und barrierefreie Zugänge schaffen Komfort und Inklusion. Im Inneren laufen die Installationen auf Hochtouren. Bis Ende März 2026 soll das Stadion fertig sein und in den laufenden Betrieb starten. Die bauliche Fertigstellung erfolgt bereits Ende des Jahres. Dann bietet das Stadion Platz für 5.622 Fans bei nationalen und 4.645 bei internationalen Spielen.

Multifunktional, nachhaltig und zukunftsfit

"Es freut mich, dass das Bauprojekt so gut voranschreitet", so Stadtrat Peter Hacker (SPÖ). Er betont, dass mit der Modernisierung eine Sportstätte entsteht, die Tradition und Nachhaltigkeit verbindet. Genau dieses Ziel zeigt sich in jedem Detail. Das Stadion erfüllt den UEFA-Kategorie-2-Standard, eignet sich künftig für Spiele des ÖFB-Frauen-Nationalteams sowie der Nachwuchsauswahlen. Das vergrößerte Spielfeld erlaubt Football- und Rugbyspiele. Eine Photovoltaikanlage mit 100.000 kWh Leistung sowie eine Wärmepumpe sichern eine weitgehend energieautarke Versorgung.

Bezirksvorsteher Peter Jagsch und Stadtrat Peter Hacker. © David Bohmann

Baufortschritt im Zeitplan

Zwei Unternehmen der Wien Holding spielen beim Projekt eine tragende Rolle. So wurde die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH mit der Projektleitung und -steuerung betraut, während die WH Sport beim Betrieb der runderneuerten Anlage mitwirken wird. Die Beleuchtung wird auf LED umgestellt. Eine klimaaktiv-Zertifizierung ist in Arbeit. "Das Stadion nimmt jeden Tag mehr Gestalt an und wir liegen voll im Plan, um Ende März an die Betriebsführung übergeben zu können. Diese Anlage wird ein bedeutendes Zentrum für den Sport im 17. Bezirk und für ganz Wien werden", so Karin Satzinger, stellvertretende Abteilungsleiterin bei Sport Wien (MA 51).