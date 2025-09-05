Todes-Drama bei den Royals: Herzogin von Kent ist tot

Traurige Nachrichten aus dem Buckingham-Palast: Wie das britische Königshaus heute bekannt gibt, ist Katharine, die Herzogin von Kent, gestorben.

Traurige Nachrichten aus London: Der Buckingham-Palast hat heute Freitag über den Tod der Herzogin von Kent informiert. Katharine wurde 92 Jahre alt.

Weiter schreibt der Palast: "Ihre Königliche Hoheit ist gestern Nacht friedlich im Kensington-Palast eingeschlafen. Die gesamte Familie trauert mit dem Herzog von Kent."

Katherine wurde durch ihre Hochzeit mit Herzog Edward (89) Mitglied des britischen Königshauses. Dieser ist ein Enkel von König George V. (1865–1936) – und somit Onkel des aktuellen britischen Königs Charles III. (76).