Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinzessin Kate
© Getty

Erster Termin

Kate begeistert mit neuem Style nach ihrer Sommerpause

04.09.25, 12:43
Teilen

Die Sommerpause ist vorbei – und die Princess of Wales meldet sich mit einem strahlenden Auftritt zurück. Gemeinsam mit Prinz William besuchte Kate das Natural History Museum in London und begeisterte mit elegantem Look und sommerlich aufgehellter Haarfarbe

Kate, 43, studierte einst Kunstgeschichte und ist seit 2013 Schirmherrin des Museums. Zum Start in das „Herbsttrimester“ setzte sie auf ein stilvolles Ensemble aus Tweed-Blazer, weißer Bluse und schwarzen Hosen. Ihre blonden Haarwellen und die Halskette mit den Initialen ihrer drei Kinder sorgten für persönliche Akzente. Auch William präsentierte sich erholt und sonnengebräunt – das Paar hatte seine Ferien Medienberichten zufolge bei Segeltörns in Griechenland verbracht.

Prinzessin Kate

Prinzessin Kate

© Getty

Einsatz für Natur und Bildung

Im Museum stand nicht nur Glamour im Mittelpunkt, sondern auch Engagement: Kate und William informierten sich über neue Technologien, die in den Gärten des Museums Biodiversität erfassen. Gemeinsam mit Schülern nahmen sie an einer Teich-Expedition teil und sprachen mit Jugendlichen, die im Rahmen des National Education Nature Park eigene Lebensräume auf Schulgeländen geschaffen haben.

Ein Bildungsprogramm mit Wirkung

William und Kate

William und Kate

© Getty

Das Projekt wird vom Museum in Zusammenarbeit mit der Royal Horticultural Society für das Bildungsministerium umgesetzt. Bereits mehr als 7.500 Schulen, Hochschulen und Kindergärten sind Teil davon – und zeigen, wie junge Menschen durch Naturprojekte Verantwortung übernehmen und ihre Beziehung zur Umwelt stärken können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden