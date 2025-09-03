Royaler Aufreger: William und Kate haben nicht das alleinige Sorgerecht

Bei den Royals gelten bis heute Regeln, die aus einer längst vergangenen Zeit stammen. Eine davon betrifft direkt Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43): Sie haben nicht das alleinige Sorgerecht für ihre drei Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7)

Wie die Royal-Expertin Marlene Koenig gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" erklärt, wurde bereits im 18. Jahrhundert unter König George I. festgelegt, dass das Sorgerecht für royale Kinder beim amtierenden Monarchen liegt. Diese ungewöhnliche Regel hat bis heute Bestand – auch wenn sie im Alltag keine große Rolle spielt. Das bedeutet: König Charles III. (76) teilt sich das Sorgerecht mit William und Kate. Entscheidungen über Schule, Reisen oder Internatsaufenthalte könnten theoretisch auch vom Monarchen beeinflusst werden. Praktisch ist die Tradition jedoch eher eine Formalie, die in das moderne Familienleben der Wales kaum eingreift.

© Getty Images

Normalität für die Kinder

William und Kate legen großen Wert darauf, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Neben wenigen offiziellen Auftritten verbringen George, Charlotte und Louis den Großteil ihres Alltags wie andere Kinder in ihrem Alter. Laut dem früheren Royal-Butler Grant Harrold sollen sie erst in ihren Zwanzigern feste royale Verpflichtungen übernehmen.

Mehr Privatsphäre im neuen Zuhause

© Instagram/kensingtonroyal

Mit dem geplanten Umzug in die Forest Lodge im Windsor Great Park will die Familie künftig noch mehr Rückzug genießen. Das Anwesen bietet Platz, Privatsphäre – und liegt ganz in der Nähe von Kates enger Vertrauter, Herzogin Sophie (60). Ein Umfeld, in dem die drei Kinder ihre Kindheit weitgehend abgeschirmt vom royalen Trubel verbringen können.