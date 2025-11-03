Prinz William sorgt sich um die Zukunft seiner Kinder

In einem neuen Interview zeigt sich Prinz William nachdenklich: Der Thronfolger spricht über seine Kinder – und warum der Schutz der Erde für ihn persönlicher ist als je zuvor.

Prinz William (43) hat sich in einem Gespräch mit dem britischen Magazin "Hello" erneut zu Wort gemeldet. Darin spricht er über seine Motivation hinter dem Umweltpreis Earthshot-Prize – und über die Zukunft seiner drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

"Als Vater denke ich ständig an die Welt, die meine Kinder erben werden", sagt der Thronfolger im Interview. William betont, wie sehr ihn die Zukunft seiner Kinder beschäftigt und wie eng dieses Thema mit seiner Arbeit für den Earthshot-Prize verbunden ist.

Prinz William und Prinzessin Charlotte © Getty

Hoffnung und Warnung zugleich

"Ich wünsche mir, dass sie inmitten der Natur aufwachsen, voller Möglichkeiten und mit Hoffnung für die Zukunft", so William weiter. Nach der überstandenen Krebserkrankung von Prinzessin Kate (43) habe das Thema Nachhaltigkeit in der Familie noch mehr Bedeutung gewonnen. Auch Kate habe in der Vergangenheit betont, wie viel Kraft sie aus der Natur schöpfe.

"Diese Zukunft ist in Gefahr"

William und Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis © Getty

Mit eindringlichen Worten mahnt Prinz William im Gespräch: "Ich weiß auch, dass diese Zukunft in Gefahr ist, wenn wir nicht jetzt entschlossen handeln." Der Earthshot-Prize solle zeigen, "dass wir bereit sind, für ihre Zukunft zu kämpfen". Für William ist sein Engagement damit nicht nur königliche Pflicht – sondern eine Herzensangelegenheit als Vater.