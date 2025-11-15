Prinzessin Kate veröffentlicht nachdenkliche Herbstbotschaft

Catherine, Princess of Wales, widmet sich in ihrer "Mother Nature"-Reihe dem Herbst und teilt auf Instagram ein nachdenkliches Video über Wandel, Loslassen und Neubeginn.

Catherine, Princess of Wales, zeigt einmal mehr ihre Verbundenheit mit der Natur. Auf Instagram veröffentlichte die 43-Jährige ein fast zweiminütiges Video, in dem sie den Herbst und seine Symbolik in den Mittelpunkt stellt. Es ist der dritte Teil ihrer „Mother Nature“-Reihe, mit der sie jede Jahreszeit aufmerksam begleitet.

© Getty

Catherine beschreibt die Jahreszeit als Zeit der "Reflexion, des Wachstums und der tieferen Verbundenheit". In dem stimmungsvollen Video, das sie mit einem einfachen "C" signiert, spricht sie von der "Schönheit des Wandels" und dem Übergang in die Winterruhe. Die Aufnahmen entstanden unter anderem in Long Meadow Cider, Mallon Farm und in Nordirland, wo sie im Oktober gemeinsam mit Prinz William unterwegs war.

Panorama-Aufnahmen, Zeitraffer und Nahaufnahmen zeigen Bäume, Tiere und Kinder. Die Kinder gehören zur "Farley Junior Academy" in Luton, die von "Go Beyond" unterstützt wird. Gemeinsam mit Catherine und dem Koch Gill Meller erlebten sie Natur- und Kocherlebnisse im Windsor Great Park.

Stimme des Loslassens

© Getty

In ihren eingesprochenen Worten beschreibt die Princess of Wales, wie die Energie des Sommers dem Herbst weicht und die Tage kürzer werden. Es sei eine Zeit der inneren Ruhe, der Besinnung und des Loslassens.

Catherine zieht dabei klare Parallelen zur Natur: Bäume werfen ihre Blätter ab, um sich auf den Winter vorzubereiten – eine Metapher dafür, dass auch Menschen ablegen müssen, was sie nicht mehr brauchen. Durch ein bewusstes Wahrnehmen könne man Klarheit und Sinn finden.

Sie betont die Kraft von Mutter Natur, die "Schönheit im Wandel" und die "natürlichen Zyklen des Lebens". Ihre Botschaft: "Lasst die Liebe die Wurzel sein, die uns hält, das Licht, das uns mit Hoffnung durch den Wandel leitet. Haltet durch."