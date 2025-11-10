Der Grund, warum Prinzessin Kate hier eine rote Mohnblume trägt

Am Remembrance Day tragen die Royals, zu denen auch Prinzessin Kate gehört, traditionell Schwarz und eine kleine rote Mohnblume am Revers. Doch hinter dem auffälligen Accessoire steckt mehr als Stil: Es ist ein bewegendes Symbol. Was es bedeutet, lesen Sie hier.

Wer in diesen Tagen Fotos von Prinzessin Kate und den anderen Royals sieht, bemerkt sofort das kleine, leuchtend rote Accessoire an ihrem Mantel: eine Mohnblume. Elegant, schlicht und doch voller Bedeutung. Aber warum tragen die Royals sie jedes Jahr im November?

Ganz einfach: Dahinter steckt keine modische Entscheidung, sondern eine Tradition.

© Getty Images

Die Mohnblume: Symbol für den Remembrance Day

Die Idee stammt aus dem Ersten Weltkrieg und die Tradition geht auf das berühmte Gedicht “In Flanders Fields” von Sanitätsoffizier John McCrae zurück. Darin beschreibt er, wie auf den Schlachtfeldern von Flandern (in Belgien) zwischen den Grabkreuzen der gefallenen Soldaten rote Mohnblumen blühten.

Die Blume wurde so zum Symbol für das Blut der Gefallenen, aber auch für neues Leben, das trotz aller Zerstörung wieder entsteht. Nach dem Krieg begann der Mohn tatsächlich auf den frisch aufgeschütteten Grabhügeln zu wachsen, ein stilles, aber starkes Zeichen der Natur.

Warum die Royals sie immer tragen

Für die königliche Familie ist der Remembrance Day einer der wichtigsten Termine im Kalender. König Charles, Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Kate und andere Familienmitglieder nehmen an den Gedenkzeremonien am Cenotaph in London teil - traditionell ganz in Schwarz, um Trauer und Respekt auszudrücken.

© Getty Images

Die rote Mohnblume ist dabei mehr als nur ein Accessoire. Sie steht für Dankbarkeit, Erinnerung und nationale Einheit. Und je nachdem, wie viele Mohnblumen ein Royal trägt (manche stecken sich gleich mehrere ans Revers), kann das sogar eine persönliche Bedeutung haben, etwa, um an verschiedene Zweige der Streitkräfte oder mehrere Familienmitglieder zu erinnern.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein modisches Detail, ist in Wahrheit ein zutiefst bedeutungsvolles Symbol.