Thomas Markle ätzt gegen Harry: 'Hab mich nie als Hitler verkleidet'
Leben in Gefahr

Meghans Vater Thomas kämpft um sein Leben - "Meghan sollte Mitgefühl haben!"

04.12.25, 08:23 | Aktualisiert: 04.12.25, 10:13
Thomas Markle, 81, musste in ein Krankenhaus gebracht werden nach einem Notfall.

Wie einige britische Medien berichten, soll  Meghan Markles Vater  derzeit um sein Leben kämpfen.

Notoperation 

Der 81-jährige Thomas Markle wurde laut Daily Mail am Dienstag nach einem plötzlichen Zusammenbruch in seinem Haus auf den Philippinen zur Notoperation ins Krankenhaus gebracht.

Intensivstation  

Nach einer dreistündigen Operation wurde Thomas Berichten zufolge auf die Intensivstation verlegt, wo Ärzte seinen Zustand weiterhin überwachen. Nun soll er sich einer zweiten Operation unterziehen, um ein Blutgerinnsel zu entfernen. 

„Ich habe meinen Vater in ein Krankenhaus in der Nähe unseres Wohnortes gebracht, wo verschiedene Untersuchungen durchgeführt wurden. Die Ärzte sagten, sein Leben sei in unmittelbarer Gefahr“, erklärte Thomas Markle Jr. am Mittwoch gegenüber Medien. „Sie brachten uns mit dem Krankenwagen und mit heulenden Sirenen in ein viel größeres Krankenhaus im Zentrum der Stadt.

Meghan sollte mitfühlen

Mein Vater wurde notoperiert“, fuhr er fort. „Ich möchte alle Menschen weltweit bitten, ihn in ihren Gedanken zu begleiten. Mein einziger Wunsch ist, dass Meghan meinem Vater etwas Mitgefühl entgegenbringt. Er kämpft buchstäblich um sein Leben.“ 

Zerwürfnis

Im Mai 2018, am Vorabend der Hochzeitsfeier von Prinz Harry und Meghan, erlitt er zwei Herzinfarkte, die ihn daran hinderten, von Los Angeles nach London zu reisen, um seine Tochter zum Altar zu führen. Seitdem sind die beiden zerstritten.

