Meghan: DAS wirft ihr Papa Thomas Markle jetzt vor

Thomas Markle wird 80 - zu diesem Anlass spricht er wieder einmal schlecht über seine Tochter Meghan

Er hat weder seinen Schwiegersohn Harry (39) jemals getroffen, noch seine Enkelkinder Archie und Lilibet. Meghans Vater Thomas Markle wird 80 und äußert einen Wunsch. Ich weiß, dass die Person, von der ich am liebsten etwas hören würde – Meghan – sich nicht melden wird“, sagt er gegenüber "Daily Mail". Und weiter: „Ich würde auch gerne meine Enkelkinder kennenlernen, aber in diesem Stadium wäre ich mit einem Foto zufrieden“, legt er nach.

Vorwürfe wegen der Kindererziehung.

Sein ganzes Leben sei schlechter seit Meghan in die royale Familie eingeheiratet hat. „Alles wurde überschattet von dem, was in den letzten sechs Jahren geschehen ist“, lässt er aufhorchen. „Ich erwarte nicht, dass ich von Meghan und Harry höre.“ Weiters ist er sich sicher: "Ihre Kinder werden eines Tages fragen, warum sie sie von beiden Seiten der Familie abgeschnitten haben“.

Thomas Markle hätte gerne eine Audienz bei King Charles

Er habe viele Fragen, wolle am liebsten mit dem König persönlich darüber sprechen: Die wichtigste Frage ist, warum sie nicht nur mich, sondern auch die königliche Familie und den König so schlecht behandelt haben.“