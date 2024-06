Harrys Ehefrau wirft Schatten auf Kates Comeback

Es war die royale Sensation der letzten Monate. Am Samstag zeigte sich die krebskranke Prinzessin Kate erstmals seit ihrem Outing in der Öffentlichkeit. Sichtlich geschwächt, aber wie immer stilvoll erschien sie bei der Trooping the Colour-Parade an der Seite von Ehemann Prinz William und ihren Kindern George, Charlotte und Louis. Ein Comeback, dass die Briten zu Begeisterungs-Stürmen hinriss. Nur eine freute sich nicht darüber – im Gegenteil!

Ein paar tausend Kilometer weit entfernt soll Prinz Harrys Frau Meghan einen bösen Plan ausgeheckt haben, um Kate die Show zu stehlen, denn just am Tag der Parade präsentierte die Herzogin ihre neue Himbeermarmelade und Hundekekse ihres Lifestyle-Unternehmens „American Riviera Orchard“.

Doch die Aktion ging nach hinten los, als zahlreiche - von Meghan beschenkte Influencer, darunter Polo-Spieler Ignacio Figueras - Werbung für die Marmelade machen. „Wie verzweifelt muss Meghan gewesen sein, als sie Figueras darum bat, die neue Marmelade und Hundekekse zu posten? Am Tag der ‚Trooping the Colour‘ und Prinzessin Catherines Rückkehr ins öffentliche Leben? (…) Der Neid ist peinlich“, postete ein User auf X.