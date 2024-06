× Kate legt nach 1. Auftritt jetz auch mit einem neuen Familien-Foto nach

Am Samstag zeigte sich Prinzessin Kate endlich wieder in der Öffentlichkeit. Jetzt legt sie mit einem von ihr geknipsten ein Foto zum Vatertag nach.

Sie ist wieder da! Nach dem Krebsdrama und dem fast sechs-monatigen Rückzug aus der Öffentlichkeit lieferte Prinzessin Kate (41) am Samstag ein ebenso strahlendes wie starkes Comeback. Bei der Parade „Trooping the Colour“ für König Charles zeigte sie sich an der Seite ihrer drei Kinder und Prinz William im weißen „Jenny Packham“ Kleid mit scharzweißer Schleife, Hut und der „Irish Guards Regimenta“l Brosche am Balkon des Buckingham Palast. „Eine Last-Minute-Entscheidung, die sie ganz allein und ohne Druck des Palastes getroffen hat“, so ein Palast-Insider über den rst kurz davor verkündeten Comeback-Auftritt.

© Getty Images ×

Nach Kutschenfahrt und freundlichem Winken war ihr dabei die Anstrengung jedoch ins Gesicht gezeichnet. Prinzessin Kate musste, das stand so nicht im Protokoll, sogar ein Sessel gebracht werden. Sie musste sich setzen. Lächelte auch nicht mehr. „Kate wirkte zerbrechlich“

Kates Vatertags-Fotos: 2024 (o.) und 2023 (u.)

Trotzdem legte sie dann am Sonntag, sogar mit einem neuen Foto nach. Für den Vatertag at sie William, umringt von ihren drei Kindern George (10 Jahre), Charlotte (9) und Louis (6) im Dünensand fotografiert. Das Foto, für das die Kinder auch ihre aller erste Social-Media-Botschaft „'We love you, Papa. Happy Father's Day. G, C & L'“ lieferten soll bereits im April nahe dem Familien-Anwesen Anmer Hall geknipst worden sein. Im Vergleich zum ausgelassenen Schnappschuss vom Vorjahr wirkt das Foto aber deutlich nachdenklicher.