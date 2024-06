Prinzessin Kate legte bei den "Trooping the Colour"-Feierlichkeiten einen strahlenden Auftritt hin. Doch eine Szene zeigt, dass Kate diese Teilnahme unheimlich viel Kraft kostete.

Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hat sich Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit strahlendem Lächeln, im weißen Kostüm mit schwarz-weißer Masche und passendem Hut, erschien die 42-Jährige, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, am Samstag zur Parade "Trooping the Colour". Der traditionelle Aufmarsch zahlreicher Soldaten in Gardeuniformen und Bärenfellmützen ist die offizielle Geburtstagsparade für König Charles III., Kates Schwiegervater.

Kurz nach 11 Uhr war es dann soweit: Es gab die ersten Bilder von Prinzessin Kate. Zu sehen war sie in einer Staatslimousine. Neben ihr saß ihr Sohn Prinz George (10). Ehemann Prinz William (41) nahm auf der Rückbank Platz. Sie strahlte auch später in der Kutsche auf dem Weg zum Gebäude der Horse Guards. Aber kurz darauf wurde deutlich, dass die Feierlichkeiten der Prinzessin viel Kraft kosteten.

Detail verrät, wie schwach Kate wirklich ist

Kate und ihre Familie schauten vom Balkon aus den Reitern auf dem Hof bei ihrer Parade zu. Die 42-Jährige stand zunächst an der Seite ihrer drei Kinder George (10), Charlotte (9) und Louis (6). Doch dann wird ihr ein Sessel gebracht. Kate musste sich setzen und sie lächelte auch nicht mehr.

In ihrer Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate deutlich gemacht, dass sie noch nicht über den Berg sei. Sie werde weiter behandelt, habe gute und schlechte Tage. Die Rückkehr in die Öffentlichkeit ist keine Rückkehr in einen Alltag mit täglichen Terminen, Empfängen oder gar Reisen. Ob und wann Kate weitere "official outings" wahrnimmt, soll in Ruhe und in enger Absprache mit ihren Ärzten entschieden werden.