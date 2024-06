Emotional! Kate meldet sich zurück

Die Prinzessin hat einen rührenden Brief an die Irish Guards geschrieben und entschuldigt sich für ihre Abwesenheit

Am Samstag wurde in London für die alljährliche "Trooping The Colour"-Parade anlässlich des Geburtstags von König Charles geprobt. Aufgrund ihres Gesundheitszustands konnte Kate (42) auch hier nicht anwesend sein. Mit einem rührenden Brief entschuldigt sie sich jetzt bei den Irish Guards für ihr fehlen und setzt so ein Zeichen. Kate hätte an der Generalprobe («Colonel's Review») eigentlich teilgenommen, weil sie den Ehrentitel «Colonel of the Irish Guards» trägt.

Kate lebt seit Dezember zurückgezogen

"Bitte reichen Sie meine Entschuldigung dem gesamten Regiment weiter", schreibt sie. "Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können."Bereits seit Weihnachten hat man die Prinzessin nicht mehr bei öffentlichen Terminen gesehen. Anfangs hieß es, Kate werde zu Ostern wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein.

Doch auf eine Rückkehr als arbeitender Royal wird man wohl noch länger warten. Im Moment steht die Genesung der an Krebs erkrankten Gattin von Prinz William im Vordergrund. Auch die Zeit mit der Familie wolle sie genießen. In Medienberichten heißt es gar, Kate werde nie wieder zurückkehren.