Ohne Kate: William schleicht sich bei Grosvenour-Hochzeit rein

Ob der aktuellen Situation bezüglich Prinzessin Kate (42), warteten bei der Hochzeit von Hugh Grosvenor (33) und Olivia Henson (30) in Chester alle gespannt auf einen: Prinz William (41). Lange war jedoch keine Spur von ihm zu sehen. Erst kurz vor der Hochzeit huschte er über einen Hintereingang in die Chester Cathedral. Paparazzi konnten ein Foto von seiner Rückansicht knipsen.

William wollte dem Brautpaar auf keinen Fall die Show stehlen, daher der dezente Auftritt. Seine Miene wirkte ernst, der Kopf war gesenkt. Viel Grund zur Freude hat der Prinz im Moment nicht. Seine Rolle als Platzanweiser bei der Hochzeit des Duke of Westminster nahm er trotz der Umstände wahr.

You’ll need to squint - but Prince William has just made his (VERY understated) arrival as an usher at the Duke of Westminster and Olivia Henson’s wedding in Chester pic.twitter.com/sSUizZfAz5