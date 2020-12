TV-Blamage für Andreas Gabalier

Gabalier wollte die Leute zum Lachen bringen, doch auf Twitter lacht niemand.

Humorlos. Eigentlich ging es in der TV-Show Der König der Kindsköpfe mit ­Comedians wie Oliver Pocher, Mario Barth und Chris Tall genau darum, sich zu blamieren, doch beim Auftritt von Schlager-Star Andreas Gabalier (36) verstanden die Twitter-User offenbar keinen Spaß mehr. Der Volks-Rock’n’Roller musste in der Kategorie „Shit-Giganten“ Karaoke singen. Dabei durfte er aber freilich nicht seine eigenen Songs performen, sondern 90er-Hits wie Barbie Girl von Aqua und Everybody von den Backstreet Boys.

Kritik. „Erbärmlich, dass sich Gabalier Profisänger schimpft“, schrieb ein erzürnter Herr auf Twitter. „Gabalier hat bewiesen, dass er gar nicht singen kann, aber Playback ist fast noch schlechter“, schreibt ein anderer.