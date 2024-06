William: Emotionales Posting zum Vatertag

Ein von Prinzessin Kate gemachtes Foto zeigt die royale Familie am Strand.

Thronfolger Prinz William hat König Charles mit einer persönlichen Botschaft zum Vatertag gratuliert. "Schönen Vatertag, Pa", schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Bub beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit "W" signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.



Williams Beziehung zu Charles (75) ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Hingegen gilt das Verhältnis mit dem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) als schwierig. In mehreren Interviews sowie seiner Biografie hat Harry seinen Vater wiederholt scharf kritisiert.

Wenig später wurde ein weiteres Foto gepostet, dass William mit seinen Kindern George, Charlotte und Loius zeigt. Gemacht wurde dieses von Prinzessin Kate.