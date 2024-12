× Stimmungsbooster: Diese Lebensmittel vertreiben Winterblues

Der Lichtmangel in der kalten Jahreszeit kann schnell aufs Gemüt drücken. Doch bestimmte Lebensmittel können helfen, Ihre Laune zu heben damit Sie energiegeladen durch den Winter kommen.

Wenn es draußen nass, kalt und lange dunkel ist, möchte man sich am liebsten den ganzen Tag im Bett verkriechen. Unsere Energie lässt nach, die Stimmung verschlechtert sich – und oft greifen wir zu schweren, fettigen Gerichten. Doch diese Kombination aus vielen Kohlenhydraten und Fetten macht uns oft nur noch träger. Um den Winterblues zu vermeiden, sollten Sie stattdessen bewusst Lebensmittel auswählen, die Ihre Laune verbessern und Sie mit den nötigen Nährstoffen versorgen.

Brokkoli

Brokkoli ist ein wahres Superfood im Kampf gegen schlechte Stimmung. Er enthält viele B-Vitamine, die die Produktion von Serotonin unterstützen. Zudem wirkt das enthaltene Sulforaphan bei der Behandlung von Depressionen. Eine dampfgegarte Portion Brokkoli zum Mittagessen liefert Ihnen wichtige Nährstoffe und ein gutes Gefühl.

Dunkle Schokolade

© Getty Images ×

Es ist kein Geheimnis: Schokolade kann die Stimmung heben. Besonders dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil enthält Flavonoide, die sich positiv auf die Gehirngesundheit auswirken, sowie Tryptophan. Zusätzlich enthält dunkle Schokolade Magnesium und Polyphenole, die ebenfalls für eine bessere Stimmung sorgen können. Schon ein kleines Stück (etwa 20-30 Gramm) reicht, um Ihren Serotoninspiegel zu steigern und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Vollkornprodukte

Vollkornprodukte wie Haferflocken, Quinoa oder Vollkornbrot liefern komplexe Kohlenhydrate und enthalten viele Ballaststoffe, die den Blutzuckerspiegel stabil halten und für eine gleichbleibende Energiezufuhr sorgen. Gleichzeitig helfen sie dem Körper, mehr Serotonin zu produzieren. Starten Sie mit einem warmen Porridge in den Tag – das macht satt und zufrieden.

Beeren

Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Co. sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an Antioxidantien und Vitamin C. Diese Nährstoffe können Stress reduzieren und die Produktion von Glückshormonen fördern. Eine Schale Beeren als Snack oder im Joghurt ist daher eine perfekte Wahl, um den Winterblues zu bekämpfen.

Kürbiskerne

© Getty Images ×

Diese kleinen Powerkerne sind vollgepackt mit Tryptophan, einer Aminosäure, die der Körper zur Herstellung von Serotonin nutzt. Gleichzeitig liefern sie Zink und Magnesium, das für eine gesunde Gehirnfunktion wichtig ist. Streuen Sie Kürbiskerne über Ihren Salat oder genießen Sie sie als knusprigen Snack zwischendurch.

Safran

Safran ist nicht nur eines der teuersten Gewürze der Welt, sondern auch ein natürlicher Stimmungsaufheller. Er ist reich an Antioxidantien und hat eine beruhigende Wirkung auf die Nerven. Verwenden Sie eine Prise Safran in Ihrem Tee oder Reisgericht, um Ihre Stimmung zu verbessern.

Eier

Eier sind wahre Multitalente. Sie enthalten die Vitamine B6 und B12, die wichtig für die Produktion des Glückshormons Serotonin sind. Zusätzlich unterstützen sie den Blutzuckerhaushalt und enthalten Tryptophan. Probieren Sie ein warmes Omelett zum Frühstück – es gibt Ihnen einen guten Start in den Tag!

Mandeln

Mandeln sind reich an Magnesium, einem Mineral, das beruhigend auf das Nervensystem wirkt und die Produktion von Serotonin, dem Glückshormon, unterstützt. Eine Handvoll Mandeln als Snack oder im Müsli kann helfen, Stress abzubauen und die Stimmung zu stabilisieren.