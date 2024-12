× Punsch, Glühwein und Co.: Diese Weihnachtsdrinks machen am dicksten

Was wäre Weihnachten ohne Glühwein oder Punsch? Doch Vorsicht: So verführerisch die köstlichen Heißgetränke auch sind, sie sind echte Kalorienbomben.

An Glühwein oder Punsch kommt in der Adventzeit niemand vorbei. Sie sind auf den Christkindlmärkten ein Dauerbrenner und versüßen uns die Weihnachtszeit. Die Sortenvielfalt begeistert, aber sie hat es in sich: Die weihnachtlichen Heißgetränke bringen auch jede Menge versteckte Kalorien mit sich. Wer in der Adventzeit auf seine Linie achten möchte, sollte wissen, wo die größten Kalorienfallen lauern.

Platz 1: Eierpunsch

Die größte Kalorienbombe ist der Eierpunsch. Mit 367 Kalorien pro Tasse enthält er mehr Energie als so mancher Weihnachtskeks. Die Mischung aus Eigelb, Zucker, Obers und einem ordentlichen Schuss Alkohol macht ihn zwar unwiderstehlich cremig, aber auch extrem kalorienreich. Wenn Sie nicht darauf verzichten können, können Sie zu einer selbstgemachten, leichteren Version mit fettarmer Milch greifen.

Platz 2: Heiße Schokolade mit Schuss

Schokolade trifft Alkohol – eine sündhaft köstliche Kombination, die jedoch auf die Hüften geht und 225 Kalorien ergibt. Besonders die Zugabe von Schlagobers-Haube und Likör treibt die Kalorienzahl nach oben. Wer Kalorien sparen will, kann den Obers weglassen oder auf dunklen Kakao ohne Zuckerzusatz setzen.

Platz 3: Glühwein

Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der Christbaum zu Weihnachten. Doch der Mix aus Rotwein, Zucker und Gewürzen enthält eine nicht unerhebliche Kalorienmenge. Diese Mischung bringt es auf satte 210 Kalorien pro Tasse. Wer auf seine Linie achtet, kann auch eine zuckerreduzierte Variante ausprobieren – die Gewürze sorgen auch ohne Zucker für den typischen Geschmack.

Platz 4: Roter und weißer Punsch

Ob fruchtig-rot oder zart-weiß: Punsch ist eine beliebte Alternative zu Glühwein. Allerdings wird auch hier meist mit Zucker und Alkohol nicht gespart. Hier werden Ihnen 207 Kalorien in den Becher geschenkt. Wer auf überflüssige Kalorien verzichten will, kann sich Punsch auch selbst zubereiten und die Zuckermenge anpassen.

Platz 5: Irish Coffee

Kaffee mit einem Schuss Whiskey und Schlagobers – klingt nach einer perfekten Kombination für kalte Tage. Mit 111 Kalorien pro Glas gehört der Irish Coffee zu den moderateren Kalorienbomben. Wer auf die Schlagobers verzichtet, spart nochmal rund 50 Kalorien.

Platz 6: Jagertee

Jagertee, die österreichische Spezialität aus Schwarztee, Rum und Gewürzen, ist mit 104 Kalorien pro Tasse ebenfalls relativ figurfreundlich. Aber Vorsicht: Hier können schnell größere Mengen getrunken werden, was die Kalorien summieren lässt.

Platz 7: Glühmost

Glühmost ist mit nur 90 Kalorien pro Tasse die beste Variante auf unserer Liste. Der gewürzte Apfelwein wird oft als willkommene Abwechslung zu Glühwein genossen. Wer also auf die Linie achten will, greift am besten zu diesem Getränk.