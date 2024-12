× Mit diesen Experten-Tipps nehmen Sie in der Weihnachtszeit garantiert nicht zu

Die Weihnachtszeit ist für viele von uns eine Zeit des Genießens: Plätzchen, Glühwein, üppige Festessen und Naschereien – all das gehört zu den Feiertagen einfach dazu. Doch gleichzeitig fürchten sich viele vor den zusätzlichen Kilos, die sich in dieser Zeit ansammeln.

Wie kann man die Feiertage genießen, ohne im Januar frustriert vor der Waage zu stehen? Ernährungsexpertin und gesund&fit-Kolumnistin Ursula Vybiral (www.easyeating.at) verrät ihre besten Tipps, um die Weihnachtszeit genussvoll, aber ohne die unangenehmen Extra-Kilos zu überstehen.

Experten-Tipps um während der Weihnachtszeit nicht zuzunehmen

1. Bewusste Entscheidungen treffen

Eine der größten Herausforderungen der Weihnachtszeit ist die ständige Verfügbarkeit von Essen – ob bei der Arbeit, auf dem Weihnachtsmarkt oder in der Familie. Bewusste Entscheidungen zu treffen ist der erste Schritt, um nicht in die Kalorienfalle zu tappen. Frag dich immer wieder: „Möchte ich das wirklich essen oder esse ich aus Gewohnheit oder Langeweile?“ Wenn du dich bewusst für ein Stück Lebkuchen oder ein Glas Glühwein entscheiden, genießt du es auch viel mehr.

2. Auf Portionsgrößen achten

Zu Weihnachten sind die Portionen oft großzügiger, was schnell zu ungewolltem Kalorienüberschuss führen kann. Versuche daher, die Größe der Portionen im Auge zu behalten, ohne das Gefühl zu haben, verzichten zu müssen. Fang zum Beispiel mit einer kleineren Menge an und nimm die nach, wenn du wirklich noch Hunger hast. Beim Buffet oder Weihnachtsessen kann es auch helfen, zuerst eine Runde zu gehen, das Angebot zu betrachten und dann gezielt zu wählen, anstatt wahllos den Teller vollzuladen.

3. Snacks clever einplanen

An den Festtagen häufen sich die Naschereien: Vanillekipferl hier, Lebkuchen dort und noch ein Glühwein zum Runterspülen. Deshalb ist Planung auch während der Feiertage das A&O. Überlege dir, wann du dir etwas gönnen und wann du bewusst darauf verzichten möchtest. Entscheide dich z. B. für einen Weihnachtsnasch pro Tag (am besten gleich nach dem Mittagessen). Diese bewusste Auswahl hilft, unnötiges Naschen zu vermeiden, und lässt dich die Weihnachtskekse & Co mehr und bewusster zu genießen.

4. Regelmäßige Bewegung einplanen

Bewegung ist in der Weihnachtszeit besonders wichtig. Denn regelmäßige Aktivität hilft, den Stoffwechsel in Schwung zu halten und fördert das Wohlbefinden, das oft durch übermäßiges Essen belastet wird. Schon ein täglicher Spaziergang, etwa nach dem Essen, oder eine Runde Eislaufen auf dem Weihnachtsmarkt können viel bewirken. Plane daher Bewegung fix ein, ob als Spaziergang, Yoga oder eine kleine Trainingseinheit, um dich in Balance zu halten.

6. Genießen statt überessen

Die Weihnachtszeit ist keine Zeit für Verbote. Statt sich alles zu verkneifen, ist es gesünder, bewusst zu genießen. Gönn dir deine Lieblingsspeisen, aber esse langsam und bewusst. Durch achtsames Essen können die Aromen intensiver wahrgenommen werden und man fühlt sich schneller satt. Achtsames Essen ist ein Schlüssel zu einem genussvollen und ausgewogenen Festessen.

7. Stress vermeiden

Die Feiertage können stressig sein – und viele Menschen greifen in stressigen Zeiten zu Süßigkeiten oder fettigen Snacks. Plan dir deshalb Zeit für dich selbst ein, um Stressfallen zu entgehen. Kurze Entspannungsübungen, Meditation oder ein entspannendes Bad können helfen, den Kopf freizubekommen. Zudem hilft eine gute Planung, um Stress bei den Vorbereitungen zu vermeiden, sei es für Geschenke, das Festessen oder die Reiseplanung. Wenn der Stresspegel niedrig ist, wird auch der Impuls, zum Essen zu greifen, kleiner.

8. Genug trinken – aber bitte vom richtigen ????

Gerade in der kalten Jahreszeit vergessen wir oft das Trinken. Wasser und ungesüßte Tees sind jedoch wichtig, um den Körper in Balance zu halten und das Hungergefühl zu regulieren. Oft verwechseln wir Durst mit Hunger und greifen dann zu Snacks. Achte darauf, täglich ausreichend Wasser zu trinken. Und was die restlichen Getränke betrifft: Auch hier gilt – bewusster Genuss ist der Schlüssel. Ein Glas Glühwein ab und zu ist völlig in Ordnung, aber versuche, nicht jeden Tag in die Kalorienfalle des Alkohol zu tappen.

Die (Vor)Weihnachtszeit mit Genuss und Balance zu verbringen ist gar nicht so schwer, wenn man genau weiß, worauf man achten sollte. Der Schlüssel liegt in einer Mischung aus bewussten Entscheidungen, Bewegung und einer Prise Gelassenheit. Mit diesen Tipps kannst du die Festtage in vollen Zügen genießen, ohne das neue Jahr mit Abnehmvorsätzen starten zu müssen. Mit Leichtigkeit durch die Vorweihnachtszeit und Fit ins Neue Jahr – genau das wollen wir!