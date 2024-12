× Stressfrei durch den Advent: So kommen Sie entspannt durch die Weihnachtszeit

Zum Jahresende scheint die To-do-Liste endlos und der Stress ist vorprogrammiert. Das kann die Vorfreude auf Weihnachten schnell einmal trüben. Doch mit ein paar einfachen Tipps können Sie die Adventzeit entspannt genießen und gelassener durch den Dezember kommen.

Die Adventzeit ist oft als die besinnlichste Zeit des Jahres bekannt – doch in der Realität fühlt sie sich für viele eher wie ein Sprint durch einen Hindernisparcours an. Geschenke kaufen, Plätzchen backen, To-dos auf der Arbeit abhaken und das perfekte Fest planen – all das kann schnell überwältigend werden. Doch mit ein paar cleveren Strategien können Sie die Weihnachtszeit stressfreier gestalten und die Adventzeit genießen. Hier sind die besten Tipps, um entspannt durch den Advent zu kommen.

Aufgaben abgeben und Unterstützung annehmen

Sie müssen nicht alles alleine stemmen. Die Weihnachtszeit ist perfekt, um Familie und Freunde in die Vorbereitungen einzubeziehen. Teilen Sie Aufgaben klar auf. Lassen Sie andere mitkochen, dekorieren oder einkaufen. Auch Kinder können mit Freude kleine Aufgaben übernehmen, wie das Dekorieren des Weihnachtsbaums oder das Verpacken von Geschenken.

Selfcare-Zeit einplanen

Zwischen all den To-dos sollte eines ganz oben auf Ihrer Liste stehen: Zeit für sich selbst. Planen Sie feste "Selfcare-Momente" in Ihren Kalender ein, so wie Sie einen wichtigen Termin eintragen würden. Das kann ein heißes Bad, ein Spaziergang in der Natur oder eine Tasse Tee bei Kerzenschein sein. Achten Sie darauf, diese Zeiten nicht zu verhandeln – Ihre Ruhe ist genauso wichtig wie jede andere Aufgabe.

Geschenke mit Herz statt mit Hektik

Für viele ist das Geschenke kaufen in der Vorweihnachtszeit ein großer Stressfaktor. Doch statt einer Menge an Präsenten ist ein einziges, mit Liebe ausgesuchtes Geschenk oftmals die bessere Wahl. Diese müssen auch nicht teuer sein, um von Herzen zu kommen. Selbstgemachte Geschenke oder persönliche Kleinigkeiten haben oft mehr Wirkung als teure Produkte. Beispiele: ein liebevoll zusammengestelltes Glas mit Backmischung, selbstgemachte Pralinen oder ein persönlicher Gutschein für einen gemeinsamen Nachmittag.

Rechtzeitig planen

Ein entscheidender Faktor für weniger Stress ist rechtzeitige Planung. Erstellen Sie frühzeitig eine Übersicht über alle anstehenden Aufgaben – von Geschenkideen bis zur Menüplanung – und setzen Sie klare Prioritäten. So vermeiden Sie Last-Minute-Hektik und haben genug Zeit, um auch die schönen Momente der Adventzeit auszukosten. Überdenken Sie auch bestehende Traditionen. Diese sind zwar schön, aber manchmal darf man alte Gewohnheiten auch hinterfragen. Vielleicht müssen Sie nicht jedes Jahr alle Weihnachtskarten von Hand schreiben oder drei Sorten Plätzchen backen.

Perfektion ist nicht das Ziel

Die schönsten Erinnerungen entstehen oft in den unperfekten Momenten – wenn der Plätzchenteig zu dünn war oder der Baum schief steht. Lassen Sie den Anspruch los, dass alles perfekt sein muss. Die Hauptsache ist, dass Sie die Zeit mit Ihren Lieben genießen können. Machen Sie sich bewusst, dass niemand an Weihnachten Ihr Haus mit einem Hotel vergleicht. Kleine Unregelmäßigkeiten machen Ihr Fest einzigartig.