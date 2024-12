Ohne Sodbrennen durch die Adventzeit: Die besten Tipps

Wenn das Festmahl sauer aufstößt, steckt Reflux dahinter. Mit diesen Tipps beugen Sie dem lästigen Sodbrennen einfach vor.

Ein deftiger Braten, Raclette-Käse oder ein paar Weihnachtskekse zu viel – rund um Weihnachten wird der Magen oft stark beansprucht. Der Verzehr der vielen Köstlichkeiten kann nicht nur Bauchschmerzen, sondern vor allem Sodbrennen hervorrufen. Dabei fließen Mageninhalt und Magensäure in die Speiseröhre zurück, was einen brennenden Schmerz in der Brust verursacht – bekannt als Reflux. Wie Sie dem vorbeugen und das Festessen trotzdem genießen können, erfahren Sie hier.

Tipps: Sodbrennen einfach vorbeugen

Rollkur mit Tee

Bei dieser Kur trinkt man vorm Essen ein paar Schlucke beruhigenden Tee (Kamille, Fenchel) und legt sich für 5 Minuten auf den Rücken. Nochmal Tee trinken, 5 Min. rechts liegen – Seite wechseln. Das beruhigt die Magenschleimhaut.

Portionen: Klein aber fein

Bevorzugen Sie mehrmals am Tag kleine Portionen gegenüber drei sehr großen Mahlzeiten. So wird der Magen entlastet und die Menge an Magensäure wird auf natürliche Weise reduziert.

Das Essen genießen

Die Top-Präventionsmaßnahme, wenn Deftiges auf den Tisch kommt: Nur nichts überstürzen! Essen Sie langsam mit Genuss. Gründliches Kauen erleichtert die Verdauung und beugt somit dem Brennen, Stechen und Drücken in der Speiseröhre vor.

Gehen Sie es locker an

Enge Gürtel beziehungsweise enge Kleidung engen den Magen zu sehr ein – dadurch steigt der intraabdominelle Druck und damit das Risiko, dass Magensäure wieder in die Speiseröhre zurückfließt. Daher: Gürtel lockerer schnallen.

Aktiv gegen Sodbrennen

Sie sind satt? Dann gehen Sie ein paar Schritte – idealerweise an der Luft. Ein Verdauungsspaziergang fördert die Verdauung, löst Überdruck im Bauchraum. Zudem sind wir beim Gehen aufrecht, was den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre verhindert.

Ab wann zum Arzt?

Man unterscheidet zwischen physiologischem Reflux und dauerhaftem bzw. krankhaftem Reflux. Physiologischer Reflux tritt auf, wenn man über die Stränge geschlagen hat und vergeht nach ein, zwei Tagen wieder. Tritt das Sodbrennen allerdings wöchentlich oder täglich auf – auch wenn man sich gut ernährt –, dann könnte eine Refluxerkrankung vorliegen und man sollte sich an einen Spezialisten wenden. Denn unbehandelt kann der Rückfluss des sauren Magensaftes zu Schädigungen des Zahnschmelzes, Speiseröhrenkrebs und Schluckbeschwerden führen.