× Scheinfasten: So purzeln die Kilos ganz ohne Diät

Die Vorteile des Fastens genießen, ohne auf Nahrung zu verzichten? Genau das verspricht das sogenannte Scheinfasten. Mit dieser Methode werden Sie überschüssige Kilos los, ganz ohne Jo-Jo-Effekt und Hungern.

In den letzten Jahren hat Intervallfasten enorm an Popularität gewonnen, doch viele Experten sind überzeugt: Scheinfasten könnte noch wirkungsvoller sein. Das Beste: Die Methode setzt auf die gezielte Täuschung des Körpers, um die positiven Effekte des Fastens zu nutzen, ohne dabei tatsächlich zu hungern. Entwickelt in den USA, hat die sogenannte Fasting Mimicking Diet (FMD) schnell für Aufsehen gesorgt und sich zu einem echten Trend entwickelt. Wie genau das funktioniert, verraten wir hier.

Was ist Scheinfasten?

Das Scheinfasten basiert auf der wissenschaftlichen Forschung von Professor Valter Longo, Leiter des Longevity Institute an der University of Southern California. Dabei geht es darum, den Körper durch eine spezielle Ernährung in den Zustand des Fastens zu versetzen – ohne dabei tatsächlich auf Nahrung zu verzichten. Dies gelingt, indem bestimmte Lebensmittel und Mengen konsumiert werden, die so zusammengestellt sind, dass sie die biologischen Mechanismen des Fastens auslösen. Der Körper denkt also, er sei im Fastenzustand, obwohl er weiter mit Nährstoffen versorgt wird.

So funktioniert Scheinfasten

Beim Scheinfasten gibt es einen festen Ernährungsplan, der sich über einen Zeitraum von fünf Tagen erstreckt. In dieser Zeit wird die Kalorienzufuhr deutlich reduziert – auf etwa 700 bis 1100 Kalorien pro Tag. Entscheidend ist jedoch, was genau gegessen wird.

Eine typische Scheinfasten-Kur besteht aus gesunden Fetten wie Olivenöl, Nüssen und Avocado, komplexen Kohlenhydraten in Form von Gemüse und Hülsenfrüchten und pflanzlichen Eiweißen in sehr geringen Mengen. Während dieser Tage meidet man Zucker, tierische Produkte und stark verarbeitete Lebensmittel. Die Mahlzeiten sind so konzipiert, dass sie den Blutzucker stabil halten und keine großen Insulinausschüttungen verursachen.

Das passiert beim Scheinfasten im Körper

Diese Kalorienmuster und Nährstoffkombinationen stoßen Prozesse im Körper an, die normalerweise nur bei echtem Fasten auftreten. Die Fettverbrennung wird angekurbelt und der Körper greift auf Fettreserven zurück, um Energie zu gewinnen. Besonders der Verzicht auf tierisches Eiweiß führt dazu, dass beschädigte Zellen und Zellreste abgebaut und recycelt werden. Diesen Prozess nennt man Autophagie und er wirkt auf die Zellen wie eine Verjüngungskur.

Die positiven Effekte auf den Körper

Scheinfasten hat nicht nur positive Auswirkungen auf den Körper, sondern bietet noch viele weitere Vorteile. Sie werden sich fitter und weniger müde fühlen, da Ihr Körper weniger mit der Verdauung beschäftigt ist und besonders von der Autophagie profitiert.

Im Vergleich zum klassischen Fasten ist Scheinfasten zudem eine sanftere Methode: Durch die tägliche Zufuhr von drei Mahlzeiten lässt sich die Diät leichter durchhalten, ohne dass die starke Sehnsucht nach fester Nahrung aufkommt, die beim traditionellen Heilfasten häufig entsteht.