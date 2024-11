× Winterblues ade! SOS-Tipps, um glücklich durch den Winter zu kommen

Jeder hat eine andere Vorstellung vom Glück. Doch es gibt echte Glücksbringer, die den Winterblues wissenschaftlich bewiesen den Kampf ansagen.

Draußen ist es kalt, grau und ungemütlich. Glück und gute Laune stehen daher bei vielen in der Winterzeit nicht gerade ganz oben auf der Liste. Doch mit diesen 7 Expertentipps gelingt es Ihnen garantiert, im Handumdrehen ein kleines Stückchen glücklicher zu werden und die kalten Monate mit guter Stimmung zu meistern.

7 Glücks-Tipps, um den Winter zu überstehen

© Getty Images ×

1. Machen Sie Musik zur Therapie

Wenn es draußen grau ist, lassen Sie fröhliche Lieder Ihre Stimmung aufhellen. Eine Power-Playlist kann helfen, die winterliche Tristesse abzuschütteln. Zusatztipp: Singen Sie mit – das setzt Glückshormone frei!

2. Nutzen Sie die dunklen Abende für mehr Schlaf

Der Winter fordert mehr Ruhe. Gönnen Sie sich längere Nächte und gehen Sie früher ins Bett. So nutzen Sie die dunklen Stunden für erholsamen Schlaf und stärken Ihre Energie für den nächsten Tag.

3. Bringen Sie sich in Bewegung – auch nur für fünf Minuten

Es muss kein stundenlanges Workout sein: Schon ein kurzer Spaziergang oder ein paar Minuten Stretching kurbeln die Laune an. Selbst kleine Bewegungseinheiten helfen, den Kreislauf in Schwung zu bringen und trübe Gedanken zu vertreiben. Falls es die Temperaturen zulassen, am besten draußen.

4. Dunkle Schokolade als Stimmungsaufheller

Dunkle Schokolade (mit mindestens 85% Kakao) ist reich an Tryptophan, das die Serotoninproduktion ankurbelt. Ein paar Stücke täglich können (wissenschaftlich bewiesen) sogar dabei helfen, die Stimmung in der grauen Jahreszeit zu verbessern.

5. Tragen Sie Verabredungen mit Freunden im Kalender ein

Isolation verstärkt oft das winterliche Tief. Planen Sie in der kalten Jahreszeit bewusst Zeit mit Familie und Freunden ein. Treffen Sie sich auf einen Kaffee oder eine kleine Feier – das tut der Seele gut und belebt den Alltag. Gesund und glücklich zu sein bedeutet auch, ein soziales Leben zu führen.

6. Tanken Sie Sonnenlicht, wann immer es möglich ist

Selbst an grauen Tagen ist Tageslicht wichtig für das Wohlbefinden. Gehen Sie mittags kurz nach draußen oder suchen Sie einen sonnigen Platz am Fenster. Auch ein kurzer Moment in der Sonne hebt die Laune und fördert die Vitamin-D-Produktion.

7. Akzeptieren Sie das Unbehagen des Winters

Wintertage können herausfordernd sein, aber nehmen Sie das Unbehagen an, statt dagegen anzukämpfen. Sich auf die Veränderung der Jahreszeiten einzulassen und achtsam damit umzugehen, hilft oft, den Winterblues besser zu bewältigen.