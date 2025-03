× Dubai Schokolade gibt es jetzt auch als Pralinen

Gerade dachten wir, der Hype um die Dubai-Schokolade flaut langsam ab, da taucht sie plötzlich in einer völlig neuen Form auf – und zwar als Praline.

Erinnern Sie sich noch an die Millionen Videos in den sozialen Medien? An die endlosen Schlangen vor den Geschäften? Die ausverkauften Regale? Der Hype rund um die Dubai Schokolade hielt uns das ganze letzte Jahr auf Trab! Kein Wunder also, dass auch Lindt (spät aber doch) auf den Trend aufsprang und eine limitierte Edition der beliebten Dubai-Schokolade auf den Markt brachte. Nur 1.000 Tafeln waren in ganz Österreich erhältlich – und diese waren blitzschnell vergriffen.

Dubai Schokolade als Pralinen: Brauchen wir das wirklich?

Doch für alle, die von den mit feiner Pistaziencreme, knusprigen Kadayif und samtigen Tahini gefüllten Tafeln immer noch nicht genug kriegen können, gibt es jetzt gute Nachrichten: Lindt nimmt die Dubai Style Chocolade dauerhaft ins Sortiment auf. Das bedeutet, der nervige Hype ist noch längst nicht zu Ende. Und es kommt sogar noch etwas nach: Ab Ende Februar gibt es die beliebte Spezialität nicht nur als Tafel, sondern auch in einer völlig neuen Pralinenform. Zunächst in allen Lindt-Shops in Österreich erhältlich, werden die Pralinen schon bald auch bei ausgewählten Handelspartnern zu finden sein.

© Lindt ×

Die Rezeptur bleibt dem Erfolg des Originals treu: Ein hoher Pistazienanteil von 45 % in der cremigen Füllung, kombiniert mit feinem Pistazien- und Mandelkrokant, sorgt für eine nussige Note. Das Highlight ist die knusprige Kadayif-Zutat. Diese feinen Teigfäden, auch bekannt als Engelshaar, sind eine traditionelle Delikatesse aus der levantinischen und arabischen Dessertküche und verleihen der Schokolade ihre unverwechselbare Textur.

Erst die Tafel, jetzt die Pralinen – was kommt als Nächstes? Dubai-Schoko-Kerzen mit Pistazien-Duft? Dubai-Schoko-Zahnpasta? Oder vielleicht Dubai-Schoko-Duschgel für den ultimativen süßen Start in den Tag? Na ja, wer dem Hype noch nicht müde ist, kann ja zuschlagen, solange es sie noch gibt. Der nächste Food-Trend kommt bestimmt!