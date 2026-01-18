Ich entlaste mich selber

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Die Regierung will also die Mehrwertsteuer auf einige (Grund)-Nahrungsmittel senken. Welche das genau sind? Das wird erst festgelegt, man darf gespannt sein. Diese Maßnahme soll -vorausgesetzt, der Handel gibt die Ersparnis an uns Kunden weiter – rund 400 Millionen Euro kosten und daher jeden Haushalt um rund 6 bis 8 Euro pro Monat entlasten.

Macht das einen Unterschied? Die Mehrkosten bei Miete, Betriebskosten und Energie sind ein Vielfaches davon, wirklich helfen tut diese Maßnahme niemandem. Es ist auch zu hinterfragen, warum wir Geld investieren, damit sich Spitzenverdiener ein paar Euro ersparen beim Einkaufen, zielgerichtet sieht anders aus. Im Vergleich mit Italien oder Deutschland ist es bei uns im Supermarkt echt sauteuer geworden. Das liegt daran, dass es in Österreich so gut wie keinen Wettbewerb gibt. REWE und SPAR dominieren den Markt, dazu gibt es noch ein paar Diskonter. Ich entlaste mich beim Einkaufen selbst.

Früher ging ich zu BILLA oder SPAR, heute gehe ich fast nur noch zum HOFER. Der Unterschied ist im Geldbörserl deutlich zu spüren: Ich spare mir im Monat locker 150 Euro. Es liegt also auch an uns selbst, ob wir uns von einigen Anbietern abzocken lassen oder nicht.