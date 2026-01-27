Alles zu oe24VIP
Trump-Kino-Desaster: Nur 1 einziges Ticket für „Melania“ verkauft
Vollflop für Doku

Trump-Kino-Desaster: Nur 1 einziges Ticket für „Melania“ verkauft

Von
27.01.26, 13:32
Am Freitag kommt die Trump-Doku über First Lady "Melania" ins Kino. Es droht ein Vollflop. In einem Londoner Flagship-Kino wurde gar nur eine einzige Karte verkauft. 

Am 30. Jänner kommt die Kino-Doku „Melania“, die 104-Minuten lang die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025 zeigt. Das Interesse ist freilich gering. Sprechen Hollywood-Experten bei einem erwarteten Einspiel-Ergebnis von nur 5 Millionen Dollar trotz 40 Millionen Dollar Werbebudget am Startwochenende bereits vom „Flop des Jahre,“ so ist das Interesse in England sogar noch geringer.

Wie Tim Richards, Geschäftsführer von „Vue“, einem der größten Kinobetreiber des Landes berichtet, wurde für die erste Vorstellung am Freitag um 15:10 Uhr im Londoner Flagship-Kino in Islington lediglich „eine einzige Karte“ verkauft! Kaum besser die Vorstellung um 18 Uhr, da wurden immerhin „zwei Karten reserviert“

Dazu hat die Kinokette Vue auch mit eine heftigen öffentlichen Gegenwind zu kämpfen: Richards erklärte gegenüber dem Telegraph, er habe zahlreiche E-Mails von Bürgern erhalten, die Vues Entscheidung, den Film zu zeigen, kritisierten. „Ich habe allen gesagt, dass wir, unabhängig von unserer persönlichen Meinung zu dem Film, ihn prüfen, wenn er von der BBFC (British Board of Film Classification) freigegeben ist, und ihn in 99 % der Fälle zeigen werden“, sagte er. „Wir spielen nicht Richter und Jury, um Filme zu zensieren.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

