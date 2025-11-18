Alles zu oe24VIP
Roland Kaiser
© Getty Images

Beachtlich

Roland Kaiser: So hoch ist das Vermögen des Schlager-Stars

18.11.25, 17:48
Er gehört seit vielen Jahren zu einem Fixstern der Schlagerwelt. Jetzt wurde enthüllt, wieviel Vermögen Roland Kaiser besitzt.

Er ist ein absoluter Entertainment-Profi mit markanter Stimme und einer großen Fan-Schar:  Roland Kaiser  hat sich eine beachtliche Schlagerkarriere aufgebaut. Seit Jahrzehnten ist er der Liebling der Szene.

Maite Kelly Roland Kaiser
© Getty Images

Schlager-Star

Kaiser ist berühmt für Hits und Ohrwürmer wie "Dich zu lieben", "Santa Maria" oder jüngst im Duett mit Maite Kelly "Warum hast du nicht nein gesagt". Aber er ist vor allem auch als Moderator heiß begehrt und als erfolgreicher Lied-Texter für andere Künstler. Doch, wie viel Vermögen besitzt der 1952 geborene Künstler? Es gibt einige Quellen, wie das VermögenMagazin, das eine recht gute Einschätzung geben soll.

Roland Kaiser: So hoch ist das Vermögen des Schlager-Stars
© Getty Images

Aus diesen Einnahmequellen stammt Kaisers Vermögen

  • Tantiemen: Seine Musik, die mehr als 20 Studioalben füllt, ständig gespielt wird, sorgt für regelmäßige Einnahmen.
  • Konzerte: Die "Kaisermania", die Fans seit 2003 lockt oder andere Auftritte sorgen für viel Kohle im Börserl.
  • Auftritte: Auch als Moderator ist er gefragt und wird dementsprechend für Shows gut bezahlt.
  • Songtexte für andere Künstler:innen: Kaiser hat schon für Nana Mouskouri oder Peter Maffay getextet. Erhält auch daraus Einnahmen.
  • Immobilien: Hat der Sänger auch einige. Unter anderem auf Sylt. Dazu ein eigenes Flugzeug! 
  • Investments: Er finanziert regelmäßig Start-ups und dürfte dabei ein gutes Händchen haben.

Somit soll Roland Kaiser im Laufe seiner Karriere um die 50 Millionen Euro angehäuft haben!

