Demo bremst am Samstag Verkehr in der City aus
Stau-Alarm

Demo bremst am Samstag Verkehr in der City aus

06.02.26, 12:23
Am Samstag ist aufgrund der Demo “Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien“ mit zeitweisen Sperren von Ringstraße und Schwarzenbergplatz zu rechnen. Die ÖAMTC warnt vor langen Staus.

Menschen marschieren durch das Zentrum, der Verkehr kommt ins Stocken. In Wien formiert sich am Samstag eine Demonstration unter dem Titel "Gegen den Angriff auf Kurden in Nordsyrien". Bis zu 2.500 Teilnehmer ziehen vom Heldenplatz über die Ringstraße bis zum Schwarzenbergplatz.

Der Protestzug verläuft gegen die Fahrtrichtung über eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt. Zeitweise Sperren entlang der Route sind angekündigt. Die Versammlung soll laut Informationen bis etwa 20:00 Uhr dauern.

Großräumig ausweichen und Öffis nutzen

Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verkehrsproblemen. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße, die Zweierlinie, die Linke Wienzeile, der Karlsplatz, der Schwarzenbergplatz, der Rennweg, die Prinz-Eugen-Straße, die Wiedner Hauptstraße und die Favoritenstraße. Auch in umliegenden Straßenzügen kann es zu Verzögerungen kommen.

Der Mobilitätsclub empfiehlt, großräumig - etwa über Gürtel - auszuweichen bzw. auf die U-Bahnen umzusteigen. Wer an diesem Abend mit dem Auto unterwegs ist, sollte die betroffenen Bereiche meiden. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gilt als verlässlichere Alternative.

