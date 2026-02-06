Ybbs/Donau: Schulzentrum für Gemeinde zu teuer

Seit Jahren wird über einen Aus- oder Neubau des Schulzentrums mit Handelsakademie, Handelsschule und HTL in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) diskutiert. Nun wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Für die Stadtgemeinde ist keiner der Ideen finanzierbar.

Sowohl eine Sanierung des Schulzentrums als auch ein Neubau würden laut der Studie zwischen 29 und 31,6 Millionen Euro kosten. Die Stadtgemeinde als Erhalter der Privatschule könne beide Vorschläge aus der Studie nicht finanzieren, so SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner gegenüber noe.ORF.at. Derzeit stehe eine größere Haushaltskonsolidierung an. Generell könne der Schulbetrieb geführt werden, auch gebe es genügend Anmeldungen. Jedoch steige der Sanierungsbedarf, und auch moderne Räumlichkeiten würden benötigt werden, so die Bürgermeisterin.

Weitere Gespräche folgen

Schachner will nun weitere Gespräche mit Bund und dem Land Niederösterreich führen. Sie hofft, dass das Schulzentrum zu einer Bundesschule umfunktioniert wird. "Die Schulen haben nämlich ein großes Einzugsgebiet und eine große Bedeutung für die Region“, meint die Ortschefin. Außerdem wurde das Schulzentrum bereits mehrfach ausgezeichnet. Derzeit besuchen rund 600 Jugendliche das Schulzentrum.