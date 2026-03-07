Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Brennsteiner
Brennsteiner in Kranjska Gora auf Podest-Kurs

07.03.26, 10:32
Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz befinden sich beim Ski-Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora in hervorragender Ausgangsposition 

Bei der Führung von Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien hat der Salzburger Brennsteiner als Zweiter 0,14 Sek. Rückstand, auf drei folgt Loic Meillard (SUI/+0,35), auf vier der Kärntner Schwarz (+0,88). Dahinter reihte sich Marco Odermatt ein (SUI/+0,92), der auf seine nächste Kristallkugel in dieser Disziplin losgeht.

Nächstbester Österreicher war Patrick Feurstein an der siebenten Stelle (+1,13). Außerhalb der Top 10 lagen Joshua Sturm (+1,77) und Raphael Haaser (+2,09). Der zweite Durchgang ist für 12.30 angesetzt (live ORF 1).

