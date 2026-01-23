Wegen neuer Liebe? Gabalier "schwänzt" Weißwurstparty

Wenn Freitagabend die Weißwurstparty beim Stanglwirt über die Bühne geht, wird ein Stammgast nicht mit von der Partie sein.

Es ist schon Tradition, dass Andreas Gabalier bei der offiziellen Eröffnung der Weißwurstparty beim Stanglwirt seit vielen Jahren mit dabei ist. Der Chart-Stürmer gilt quasi als Fixstarter, um gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger die ersten Würstel aus dem Kessel zu holen. Doch heuer ist alles ganz anders.

Ralf Möller und Andreas Gabalier © babiradpicture/Oliver Schmitt

Wie oe24 erfuhr, wird Gabalier dieses Jahr nicht in Kitzbühel dabei sein. Offiziellen Grund für sein Fernbleiben gibt es keinen, aber Kitz-Insider berichten, dass er lieber mit seiner neuen Liebe ein Paar ruhige Tage verbringt, als in Kitz Vollgas zu geben. In den vergangenen Jahren war Kitzbühel immer Gabaliers "Männer-Wochenende", wo er so richtig abfeiern konnte.

In einer frischen Beziehung wäre dies allerdings kontraproduktiv und so meinen Insider, dass er lieber seiner Freundin den Vorzug gibt, anstatt in Kitz Vollgas zu geben.