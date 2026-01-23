Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Andreas Gabalier
© Getty Images

Nicht in Kitz

Wegen neuer Liebe? Gabalier "schwänzt" Weißwurstparty

23.01.26, 10:13
Teilen

Wenn Freitagabend die Weißwurstparty beim Stanglwirt über die Bühne geht, wird ein Stammgast nicht mit von der Partie sein.

Es ist schon Tradition, dass Andreas Gabalier bei der offiziellen Eröffnung der Weißwurstparty beim Stanglwirt seit vielen Jahren mit dabei ist. Der Chart-Stürmer gilt quasi als Fixstarter, um gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger die ersten Würstel aus dem Kessel zu holen. Doch heuer ist alles ganz anders.

Ralf Möller und Andreas Gabalier

Ralf Möller und Andreas Gabalier

© babiradpicture/Oliver Schmitt

Wie oe24 erfuhr, wird Gabalier dieses Jahr nicht in Kitzbühel dabei sein. Offiziellen Grund für sein Fernbleiben gibt es keinen, aber Kitz-Insider berichten, dass er lieber mit seiner neuen Liebe ein Paar ruhige Tage verbringt, als in Kitz Vollgas zu geben. In den vergangenen Jahren war Kitzbühel immer Gabaliers "Männer-Wochenende", wo er so richtig abfeiern konnte.

In einer frischen Beziehung wäre dies allerdings kontraproduktiv und so meinen Insider, dass er lieber seiner Freundin den Vorzug gibt, anstatt in Kitz Vollgas zu geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden